Lindsay Lohan w bardzo młodym wieku rozpoczęła karierę w show-biznesie, co w późniejszych latach odbiło się na jej zdrowiu psychicznym. Przez lata uchodziła za naczelną skandalistę w Hollywood. Aktorka nie stroniła od używek i narkotyków, a na swoim koncie miała pasmo nieudanych związków. To jednak jest już przeszłość. Gwiazda od dwóch lat spotyka się z finansistą z Dubaju. Bader Shammas poprosił ją o rękę!

Lindsay Lohan zaręczyła się

Lindsay Lohan do tej pory nie miała szczęścia w miłości. Wszystko zmieniło się, gdy poznała Badera Shammasa. Najprawdopodobniej para poznała się w Dubaju, gdzie aktorka zamieszkała na stałe. Na Instagramie Lindsay pojawiła się seria zdjęć ze świeżo upieczonym narzeczonym. Uwagę zwraca pokaźnych rozmiarów pierścionek, który błyszczy na jej palcu.

Moja miłość. Moje życie. Moja rodzina. Moja przyszłość - napisała gwiazda.

Kim jest przyszły mąż Lindsay Lohan?

Aktorka od kiedy zapowiedziała, że wznawia karierę, bardziej chroni życie prywatne. Do tej pory na jej Instagramie zdjęcia z ukochanym były rzadkością. Para po raz pierwszy oficjalnie pokazała się razem w 2020 roku, podczas festiwalu muzycznego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Jej przyszły mąż to szanowany finansista z Dubaju. Shammas jest wiceprezesem Credit Suisse, drugiego pod względem wielkości banku szwajcarskiego. Mężczyzna studiował inżynierię mechaniczną i finanse na uczelniach University of Tampa i University of South Florida. Bader Shammas chroni swoją prywatność. Nie pojawia się na imprezach branżowych, a konto na Instagramie ma ustawione jako prywatne.

Nie pozostaje nam nic innego, jak życzyć parze szczęścia.