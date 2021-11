Więcej ciekawostek z życia gwiazd znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl



REKLAMA

Agnieszka Włodarczyk ostatnie tygodnie spędziła w Hiszpanii. Wyjechała tam razem z mężem i malutkim synem. Aktorka właśnie wróciła do Polski, ale zastrzega, że w ojczyźnie nie zostanie na długo.

Zobacz wideo Agnieszka Włodarczyk urządza mieszkanie

Włodarczyk o siwych włosach Sarah Jessica Parker: Co jest nie tak z tym światem?

Gwiazda jesień postanowiła przetrwać w hiszpańskiej Marbelli. Od przyjścia na świat dziecka, Włodarczyk całkowicie skupia się na roli mamy – aktorka zawiesiła karierę, żeby móc spędzać więcej czasu z Milanem. Teraz zarabia jako influencerka – dzięki temu ma możliwość być z bliskimi, nie tworząc dziury w domowym budżecie.

Chociaż w Hiszpanii rodzina spędziła wspaniały czas, to aktorka postanowiła już wrócić do Polski. Od początku zapewniała, że w Marbelli nie zostanie na stałe, ale ten wyjazd z pewnością zapamięta na długo – mały Milan spędził tam 1/3 swojego życia.

Agnieszka Włodarczyk tęskni za Polską

W ostatnim poście na Instagramie Agnieszka przyznała, że zaczęła tęsknić za domem.

Chcemy do domku, ale wiem, że moja natura nie pozwoli mi długo w nim posiedzieć. Mam chyba cygańską dusze.

Mimo to, aktorka przewiduje, że w Polsce nie zabawi długo. Jak twierdzi, nie pozwoli jej na to „cygańska dusza". Pretekstem do kolejnego dłuższego wyjazdu mają być nadchodzące 41 urodziny artystki.

Włodarczyk rozmyśla o macierzyństwie. "Niemowlaki kojarzyły mi się z problemami"

Ciekawe, gdzie rodzina wybierze się następnym razem. Włodarczyk nie zdradza jeszcze konkretnych planów na przyszłość. Z pewnością widokami z wyjazdu podzieli się ze swoimi fanami w mediach społecznościowych.

Co myślicie o podróżowaniu z malutkimi dziećmi? Zdecydowalibyście się na to?