Edyta Pazura jakiś czas temu przeszła COVID-19. Gwiazda z niecierpliwością oczekiwała wylotu na Malediwy, ale okazało się, że jeszcze musi poczekać ze spełnianiem marzeń, a to z powodu pozytywnego testu na obecność koronawirusa. Plany podróży odłożyła w czasie i skupiła się na powrocie do zdrowia. Teraz postanowiła zdradzić, jak koronawirus wpłynął na jej wygląd. Przyznała, że skutki zarażenia odczuwa do tej pory i z powodu choroby zeszczuplała.

Edyta Pazura mówi o skutkach COVID-19

Edycie Pazurze udało się wygrać walkę z koronawirusem i gdy tylko doszła do siebie, postanowiła poinformować fanów o swoim samopoczuciu. Na InstaStories opublikowała zdjęcie, na którym widać, jak obecnie wygląda. Edyta w opisie wyznała, że COVID-19 wpłynął nie tylko na jej samopoczucie, ale również i na wygląd. Żona Cezarego Pazury przyznała, że od czasu gdy wyzdrowiała odczuwa przeraźliwy ból zatok. To jednak nie koniec zmian. Przez osłabienie organizmu w czasie choroby Edyta schudła cztery kilogramy.

Jak po COVID? Na minusie cztery kilogramy i niemiłosierny ból zatok - napisała.

Edyta Pazura po przebytej chorobie wygląda promiennie i absolutnie nie widać, by zmizerniała.

