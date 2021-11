Więcej informacji na temat Krzysztofa Baranowskiego i Bogumiły Wander znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Bogumiła Wander i Krzysztof Baranowski stanęli na ślubnym kobiercu w 2005 roku. Dwa lata temu żeglarz umieścił byłą gwiazdę TVP w specjalistycznym ośrodku w Konstancinie, gdzie ma zapewnioną całodobową opiekę. U Wander przed laty zdiagnozowano bowiem postępującą chorobę Alzheimera. Teraz kapitan jachtowy zdecydował się na piękny gest wobec żony. Wyrusza bowiem w rejs, który jej dedykuje.

Bogumiła Wander nie poznaje już Krzysztofa Baranowskiego

Krzysztof Baranowski sprzedał dom, by móc opłacić opiekę dla żony. Po tym, jak rozpoczęła się epidemia COVID-19, ze względu na obostrzenia, nie mógł odwiedzać jej w ośrodku. W rozmowie z dziennikarzem "Faktu" przyznał wówczas, że Wander już go nie poznaje i "żyje w swoim świecie". Niedawno jednak kapitan opowiedział "Dobremu Tygodniowi", że po długiej przerwie mógł zobaczyć się z ukochaną.

Zastałem ją w dobrej formie, siedziałem przy niej, trzymałem za rękę. Nawet sobie tutaj tańczyła. (...) Nie poznaje mnie, ale będziemy się teraz częściej widywać i może się coś zmieni.

Teraz okazuje się, że marynarz na początku 2022 roku w ramach programu "Ten Atlantyk" wyrusza w rejs, by opłynąć Ocean Atlantycki. Podróż ma dla niego duże znaczenie, bo dedykuje ją chorej żonie, która także była pasjonatką żeglarstwa. Informator tygodnika "Na Żywo", znajomy marynarza, twierdzi, że rejs ma tym większe znaczenie, że pozwoli Baranowskiemu odpocząć i wrócić wspomnieniami do najpiękniejszych chwil, które spędził z ukochaną.

Ten rejs to świetny pomysł. Pozwoli Krzysiowi oczyścić głowę i powspominać najszczęśliwsze chwile w ich życiu - czytamy.

Bogumiła Wander kończy 78 lat. Spikerka zmaga się z nieuleczalną chorobą

Krzysztof Baranowski nie płynie sam

Rejs Baranowskiego jest związany z nowym reality show stacji TVN - "Ten Atlantyk". Jak podaje serwis internetowy Press, w programie mają wystąpić również Antoni Królikowski, Maja Hirsch, Renata Kaczoruk, Natalia Przybysz, Piotr Liroy-Marzec, a także Zygmunt Miłoszewski. Załogą ma dowodzić żeglarz Roman Paszke. Format jest oparty na fińskim programie "Over the Atlantic", w którym to gwiazdy muszą pokonać łodzią Ocean Atlantycki. Póki co nie jest znana oficjalna data premiery show. Wiadomo jednak, że widzowie obejrzą program najwcześniej wiosną 2022 roku.