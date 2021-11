Więcej na ten temat przeczytasz na portalu Gazeta.pl

Piotr Jacoń wiosną 2021 roku udzielił wywiadu, w którym wyznał, że ma transpłciową córkę. Dziennikarz dokłada wszelkich starań, by tranzycja była dla dziecka okresem możliwie jak najbardziej komfortowym. Jacoń, który od wielu lat pracuje dla redakcji TVN24, porozmawiał teraz z dziennikarką trójmiejskiej "Gazety Wyborczej".

Piotr Jacoń o procedurach korekty płci

Jacoń po raz kolejny opowiedział o doświadczeniu rozprawy sądowej, która musi się odbyć, by dopełnić prawnych formalności w związku z tranzycją. W ramach wymienionych procedur dziecko musi pozwać swoich rodziców o to, że podczas narodzin dokonali niewłaściwej oceny i przypisali mu niewłaściwą płeć.

Osoba pełnoletnia musi pozwać swoich rodziców o to, że źle oznaczyli płeć przy narodzinach. Tak jakby mieli na to wpływ! Jest więc pozew, potem zwykle długie oczekiwanie na rozprawę. Czasem kończy się na jednej, często jednak powoływani są biegli, co przedłuża tę nieludzką procedurę.

Piotr Jacoń o dyskryminacji osób transpłciowych w Polsce. "Nie mogę się na to godzić"

Piotr Jacoń napisał również książkę "My, trans", w której opisał doświadczenia rodzica osoby transpłciowej. Przeczytać możemy w niej o absurdalnych kulisach tranzycji w Polsce. Zdaniem dziennikarza, rodzime prawo jawnie dyskryminuje i poniża osoby, których płeć została niegdyś mylnie oznaczona.

To, co dzieje się wokół tych osób w Polsce, upokarza je i sprowadza do narożnika. Społeczeństwo i państwo dają im odczuć, że są mało znaczącą mniejszością w mniejszości, więc nie powinni oczekiwać zbyt wiele. To smutne. Nie mogę się na to godzić. (...) Podkreślam z całą mocą: bycie trans to żaden wybór - powiedział w rozmowie z "Gazetą Wyborczą".

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.