Nie od dziś wiadomo, że małżeństwo księcia Karola i księżnej Diany nie należało do udanych. Syn królowej Elżbiety nie kochał swojej żony i romansował z Camillą Parker Bowles. Lady Di też miała nie być święta i podobno nawet, według byłego oficera królewskiej ochrony, pierwsza zawiniła. Problematyczny w tym związku okazał się również kompleks księcia Karola. Wspomina o tym tiktokerka znana jaka Tishtoking.

Kompleks księcia Karola

Samozwańcza specjalistka od rodziny królewskiej poruszyła w wideo kwestię problemów księcia Karola. Syn królowej Elżbiety był wrażliwy na punkcie wzrostu i tego, że księżna mierzy tyle samo co on. Dlatego też rekompensował to w trakcie robienia wspólnych zdjęć, na których wygląda na wyższego od niej. By to osiągnąć, stosowano różne zabiegi - jego żona przyjmowała zgarbioną pozę lub siedziała, gdy on stał. Mówiono też, że książę niekiedy znajdował się na przygotowanym podwyższeniu.

Skandale i wpadki w rodzinie królewskiej

To jednak nie wszystko. Następca trony był zazdrosny o dużą popularność, jaką cieszyła się księżna Diana, dlatego też nie szczędził jej różnych uszczypliwości. Uważał nawet, że celem jego żony jest to, by wychodził na głupca. Podejrzane wydawały się nawet jej wyprawy z książętami Williamem i Harrym, które miały odsunąć uwagę mediów i społeczności od syna królowej.

Może powinien zabierać rodzinę na wycieczki, zamiast kręcić się przy innej kobiecie.

Nie mógł znieść tego, że Diana faktycznie miała osobowość i dlatego ludzie ją kochali - dyskutowali internauci pod opublikowanym tiktokiem

Jednak nie tylko książę Karol wykazywał się zazdrością związaną z księżną Dianą. Problem też miała mieć jego siostra - księżniczka Anna.