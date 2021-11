Więcej informacji na temat gwiazd znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Anna Lewandowska co jakiś czas wrzuca zdjęcia zrobione w jednym ze swoich domów. Nie decyduje się jednak na zaprezentowanie wszystkich wnętrz, a jedynie tych, która stanowią tło kadru. Tym razem, za sprawą fotografii w lustrze, mogliśmy lepiej przyjrzeć się salonowi trenerki. Jest na co popatrzeć!

Anna Lewandowska pozuje w stylowym salonie

Anna Lewandowska jest w ostatnich miesiącach bardzo zapracowana. Lata często z Monachium do Warszawy, bierze udział w sesjach zdjęciowych, a w międzyczasie informuje fanów o kolejnych projektach. W tym tygodniu w przerwie między zajęciami miała chwilę, by zrobić ujęcie, które następnie wylądowało na jej InstaStories. Trenerka pokazała jesienną stylizację złożoną z elementów z sieciówki - założyła długi płaszcz w kratę z H&M i luźniejsze spodnie z Massimo Dutti, a do tego wysmuklające nogi kozaki.

To jednak nie stylizacja przykuwa naszą uwagę, a piękny salon "Lewej". Z takiej strony go jeszcze nie pokazywała. Na pierwszy plan wysuwa się biały dywan w asymetryczne, czarne wzory i szara sofa, na której niejednokrotnie widzieliśmy Anię przesiadującą z rodziną. Z tyłu widać przeszklone ściany i ogromną gablotę z figurami. Obok Lewandowskiej z kolei luźno zwisa huśtawka, należąca prawdopodobnie do młodszej córki, Laury.

Ciekawie urządzone wnętrze?

