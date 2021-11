Ciekawostki na temat członków brytyjskiej rodziny królewskiej znajdziesz również na stronie Gazeta.pl.

REKLAMA

Księżna Kate od dawna słynie z dobrego wyczucia stylu (choć w prawdzie i jej czasami przytrafiają się wpadki), a jej modowym wyborom poświęcono blogi i profile w mediach społecznościowych. Internautów interesuje też chociażby to, jakich kosmetyków na co dzień używa Middleton oraz jak dba o swoją sylwetkę. Przyglądamy się więc jej jadłospisowi.

Zobacz wideo Księżna Kate i książę William grali w golfa, a potem zadomowili się na farmie

Dieta księżnej Kate

Księżna Kate znana jest z zamiłowania do zdrowego stylu życia - nie tylko jeśli chodzi o sportowe aktywności, lecz także jej dietę. Na co dzień stawia na pożywne posiłki, dzięki którym może być w formie. Portale takie, jak Daily Mail oraz Hello!, powołując się na królewskie źródła, podają, że na śniadanie lubi zjeść owsiankę. Decyduje się też na wypicie smoothie zrobionego z jarmużu, spiruliny, matchy, szpinaku, sałaty rzymskiej, liści kolendry oraz jagód.

Skandale i wpadki w rodzinie królewskiej

Równie zdrowe są obiady księżnej. Kucharz, który przygotowywał posiłki jej oraz księciu Williamowi podczas wyprawy do Indii, wspominał, że zaserwował im m.in. warzywnego kebaba oraz curry z soczewicy. Zagraniczne portale z kolei podają, że Middleton lubi również gazpacho, ceviche, tabbouleh czy sałatkę arbuzem. Poza tym z mężem zajada się sushi.

Jak wygląda kolacja księżnej Kate? Choć stara się ograniczać jedzenie mięsa, nie znaczy, że całkiem z niego rezygnuje. Jednym z jej ulubionych dań jest pieczony kurczak z chrupiąca skórką. Jada również sałatki i dania makaronowe. Zdarza się, że niektóre posiłki robią dla niej je dzieci, które lubią gotować (tak jak zresztą ich matka), o czym wspominało "People".

Zamek w Windsorze ozdobiła choinka. Jest ogromna. Królowa postawiła na dwukolorowe bombki

A co z przekąskami i deserami? Księżna nie unika ani jednych ani drugich. Między posiłkami sięga chociażby po jagody goji, a gdy ma ochotę na słodkie co nieco wybiera chociażby pudding o smaku toffee. Jak informuje people.com, jest to jej ulubiony deser. Podczas oficjalnych wyjść można też było zobaczyć, jak z uśmiechem na twarzy smakuje pieczonych pianek czy czeka na kawałek tortu.