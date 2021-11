Więcej o życiu prywatnym gwiazd przeczytacie na gazeta.pl.

Lampki, bombki w kształcie gwiazdek i żołędzi, tekturowe śnieżynki i papierowe choinki. Figurka Dziadka do orzechów, zielone wieńce z plastrami pomarańczy, dziecięca sukienka w pięknym kolorze błękitu i książka ze świątecznymi przepisami. A to wszystko zebrane w całość w przytulnym domu Kasi Tusk, która uraczyła nas niebiańskimi kadrami z przygotowań do nadchodzącego Bożego Narodzenia. Blogerka zaangażowała do przystrajania wnętrz kilkuletnią córkę.

Zobacz wideo Kasia Tusk pokazała swoją biblioteczkę

Kasia Tusk dekoruje dom i wspomina świąteczne chwile z rodzicami: Nie mam poczucia, że ten czas był niepełny

Córka Donalda Tuska każdego roku wkłada wiele wysiłku w to, by jej dom wyglądał w grudniu niczym świąteczna izba wyciągnięta wprost z baśni. Blogerka przyznaje jednak, że choć sama ulega modzie, by dekorować wnętrza jak najwcześniej, nie przepada za świąteczną komercją.

Reklamy telewizyjne i profile instagramowych influencerek już od paru dni fundują nam wizualizację idealnego przedświątecznego czasu. Choinka ubrana w listopadzie, na zewnątrz śnieżne zaspy, pierniki już upieczone, dom przyozdobiony niczym salon Kevina – patrzę na ten koszmar Grincha i myślę sobie - "Nie! Jeszcze nie! Nie jestem gotowa!" - czytamy w najnowszym wpisie na www.makelifeeasier.pl.

Kasia Tusk preferuje wolniejszy tryb przygotowań do Bożego Narodzenia. Co prawda, już sięgnęła do szafy po schowane w zeszłym roku ozdoby, jednak robi to tylko po to, by rozłożyć pracę nad dekoracją domu na kilka tygodni.

Kasia Tusk dekoruje dom na święta Instagram/ @makelifeeasier_pl

Wczorajsze popołudnie, zamiast na spacerze, spędziłam wśród pudełek, rozplątując kable od lampek i szukając miejsca dla świątecznego wieńca. Wszystko poprzekładam pewnie jeszcze z pięć razy, połowa ozdób nadal leży w kartonach. I niech tak będzie - świąteczna kurtyna dopiero podnosi się do góry. Niech nie opada zbyt szybko na nasze własne życzenie - radzi blogerka.

Kasia Tusk przy okazji wróciła pamięcią do chwil z dzieciństwa. Ubieranie choinki w listopadzie było wówczas dla niej czymś nadzwyczaj dziwnym. To potwierdza, że tradycje dostosowują się do panującej aktualnie mody.

Kasia Tusk dekoruje z córką dom screen www.makelifeeasier.pl

Nie przypominam sobie, aby moi rodzice przygotowywali święta wcześniej niż tydzień, maksymalnie dwa, przed Wigilią. A nie mam przecież poczucia, że ten czas był przez to niepełny (wręcz przeciwnie). Gdy byłam dzieckiem, w listopadzie Boże Narodzenie było jeszcze czymś niedopowiedzianym, mówiło się o nim szeptem, jak o czymś, co można łatwo spłoszyć. Dziś trzeba z kolei uważać, aby wszystko co ze świętami związane nie bombardowało nas od rana do wieczora.

Kasia Tusk dekoruje dom screen www.makelifeeasier.pl

Też macie wrażenie, że królująca w dzisiejszych czasach komercyjność odbiera świętom magię?

