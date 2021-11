Świąteczna reklama z Norwegii to hit w sieci. Kończy się pocałunkiem Świętego Mikołaja

Więcej na temat ciekawostek zza granicy przeczytacie na Gazeta.pl.

Norweska państwowa poczta Posten Norge obchodzi 50. rocznicę zdekryminalizowania związków osób tej samej płci. Robi to w przejmujący sposób - dzięki bożonarodzeniowej reklamie, w której Święty Mikołaj nawiązuje romans z mężczyzną o imieniu Harry.

Świąteczna reklama z gejowską parą

Co roku firmy wykorzystują świąteczny klimat, by przedstawić chwytającą za serce historię, okraszoną świąteczną muzyką. Kilka lat temu hitem była reklama Allegro, w której dziadek uczył się angielskiego, by móc porozmawiać ze swoją wnuczką. Teraz kolejne marki podążają jej śladami i tworzą podobne wyciskacze łez. Norweska poczta poszła o krok dalej - w świątecznym spocie zaprezentowała homoseksualną parę. Całość możecie obejrzeć na nagraniu poniżej.

Reklama o nazwie "Kiedy Harry poznał Świętego Mikołaja" nawiązuje do kultowej romantycznej komedii "Kiedy Harry poznał Sally" i przedstawia historię dwóch osób, które od lat chcą być ze sobą. Na początku widzimy, jak Harry przypadkiem zauważa Mikołaja, kiedy ten zostawia w jego salonie prezenty. Lata mijają, a oni widują się tylko na święta, w podobnych okolicznościach. W końcu Harry pisze list o treści: "All I Want For Christmas Is You". Mikołaj dostaje list i dochodzi do spotkania obu panów. W romantycznej, świątecznej scenerii, całują się.

Na podobny ruch rok temu zdecydowała się m.in. firma Cadbury. Brytyjski producent słodyczy wśród występujących w reklamie szczęśliwych posiadaczy Creme Egg umieścił parę homoseksualną.

