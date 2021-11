Więcej informacji o rodzinach królewskich znajdziesz na stronie Gazeta.pl

REKLAMA

Letizia Ortiz Rocasolano urodziła się w przeciętnej rodzinie. Jej ojciec był dziennikarzem, a matka pielęgniarką. Z czasem Letizia poszła w ślady ojca. Rozpoczęła studia na Uniwersytecie Complutense w Madrycie, by później związać się z pracą w mediach. Niedługo po ukończeniu studiów prowadziła program newsowy "Teledario", pracowała też dla czasopisma "La nueva España", gazety "ABC", agencji prasowej EFE i stacji telewizyjnych: Bloomberg TV, CNN+ i TVE. Następnie zaczęła pracę w Meksyku, gdzie zatrudniła się w piśmie "Siglo 21". Jej kariera się rozwijała. Z czasem Letizia wyjechała do Stanów Zjednoczonych, gdzie w latach 2000-2001 była korespondentką w Waszyngtonie i Nowym Jorku (relacjonowała na żywo m.in. atak na wieże World Trade Center). Rok później prowadziła relację u wybrzeży Galicji, gdzie rozbił się tankowiec, co spowodowało katastrofę ekologiczną. Z kolei w 2003 roku została wysłana do Iraku, by relacjonować wojnę.

Książę Harry ma aż cztery imiona. Nie on jeden. Wszystkie mają wyjątkowe znaczenie

Zobacz wideo Brytyjska rodzina królewska na małym i dużym ekranie. Dlaczego przyciąga aż taką uwagę?

Letizia nie mogła narzekać na swoją karierę, ale też na życie prywatne. Związała się ze starszym od siebie o dziesięć lat Alonso Guerrero y Pérezą, profesorem literatury, który był jej wykładowcą na studiach. Po dziesięciu latach nieformalnego związku, w 1998 roku, zdecydowali się na ślub cywilny. Kiedy zdawało się, że ich przypieczętowanej miłości nic nie przekreśli, rok po ślubie para rozwiodła się. Oficjalnym powodem rozwodu było "niedopasowanie godzin pracy", jednak według plotek Letizia miała wdać się w romans z szefem największej hiszpańskiej stacji telewizyjnej.

Królowa Letizia w przeszłości jako prezenterka telewizyjna East News

Związek Letizii i Filipa budził kontrowersje

Cztery lata po rozwodzie świat obiegła wieść o zaręczynach Letizii i księcia Filipa, następcy tronu Hiszpanii. Ich związek zaczął się jednak wcześniej. Ponoć poznali się w momencie, kiedy Letizia relacjonowała wspomnianą katastrofę ekologiczną. Na miejscu pojawił się książę Filip, który miał oszacować straty.

To była ta kobieta: delikatna i zniewalająca, a jednocześnie silna i zdecydowana - powiedział król Filip w jednym z wywiadów.

Kobieta tak zawróciła mu w głowie, że przy pomocy wspólnych znajomych zaaranżował spotkanie. Letizii i Filipowi udało się przez półtora roku utrzymać związek w tajemnicy przed mediami. Kiedy wyszło na jaw, że są razem, wiele osób krytycznie zareagowało. Zwłaszcza niezadowolony był ojciec Filipa, król Juan Carlos. Król często nie popierał związków syna, a ten pod jego naciskami je kończył. Juan Carlos ponoć wielokrotnie powtarzał synowi, by zakończył relację z Letizią, jednak tym razem książę Filip był nieugięty. W maju 2004 roku Letycja i Filip powiedzieli sobie sakramentalne "tak". Para na pewno marzyła o pięknej pogodzie, jednak tego dnia grad był tak duży, że Letizia zamiast zgodnie z tradycją przejść pieszo przez plac pod katedrą, musiała zostać podwieziona pod same drzwi świątyni. Przypieczętowanie miłości niewiele zmieniło w kwestii podejścia Hiszpanów do Letizii. Szybko została nazwana "najbardziej znienawidzoną kobietą Hiszpanii". Nie przestawano wytykać jej wpadek, np. tej, kiedy podczas ogłaszania zaręczyn przerwała wypowiedź ukochanego, by sama dokończyć odpowiedź na pytania dziennikarzy. Wiele osób uważało, że jest arogancka i wyrachowana, a właściwie jedyną jej zaletą jest to, że jest Hiszpanką.

królowa Letizia, król Filip East News

Letizia i Filip zostają rodzicami

Podejście do Letizii zaczęło się zmieniać, kiedy wraz z mężem ogłosili w maju 2005 roku, że oczekują narodzin pierwszego dziecka. Na świat przyszła ich córka, Eleonora, a dwa lata później rodzina powiększyła się o kolejną dziewczynkę, Sofię. Kiedy księżna była w drugiej ciąży przeżyła rodzinną tragedię. Wówczas jej siostra Erika, która od lat zmagała się z anoreksją i depresją, popełniła samobójstwo. Media obiegły zdjęcia z pogrzebu, na którym Letizia nie kryła łez. Ponoć dopiero wtedy opinia publiczna nieco zmieniła zdanie na jej temat.

Królowa Letizia z córkami i mężem East News

Letizia została królową

Z czasem w mediach było coraz głośniej o licznych skandalach w monarchii. Najpierw na jaw wyszedł kryzys finansowy, a później w sieci zaczęło krążyć zdjęcie, na którym król Juan Carlos, pozował do zdjęć z zabitym słoniem. Jakby tego było mało, dwa lat później na jaw wyszło, że Cristina, siostra Filipa i jej mąż przelali kilka milionów euro z państwowej fundacji na prywatne konta. Wówczas obywatele Hiszpanii zaczęli pokładać nadzieję w Letizii i Filipie, którzy mogliby uratować dobre imię monarchii.

I w końcu nadszedł dzień, w którym król Juan Carlos uznał, że najlepiej będzie, jeśli abdykuje. Zrobił to w czerwcu 2014 roku. Wówczas tron przejął jego syn Filip. Jedną z pierwszych rzeczy, której dokonał, to odebranie siostrze książęcego tytułu. Król Filip VI i królowa Letizia uznali, że chcą być bliżej ludzi, co też król podkreślił w jednym z wywiadów tuż po objęciu tronu.

Niektórzy uważają, że jestem zbyt poważny, ale wierzę, że mam poczucie humoru. Ze swoimi wadami, zaletami, radościami i frustracjami nie różnię się od innych. Przede wszystkim jestem człowiekiem, dopiero potem królem - powiedział.

Obecnie nie słyszy się negatywnych opinii o królowej Letizii. Bardzo często pojawia się u boku męża na ważnych spotkaniach, ale też sama pojawia się podczas publicznych wystąpień. Często mówi się też o niej w kontekście ubioru. Jest uznawana za jedną z lepiej ubranych kobiet na świecie. Cechuje ją szyk i elegancja. Więcej zdjęć królowej Letizii i króla Filipa VI znajdziecie w galerii na górze strony.

Królowa Letizia z córkami pojawiła się na oficjalnym wydarzeniu. Przyćmiła je stylizacją