Widzowie mogą odnosić takie wrażenie, że często goszczą w domach gwiazd "Gogglebox". Nic w tym dziwnego, skoro niemal co tydzień obserwują, jak bohaterowie programu komentują wprost ze swoich kanap to, co dzieje się w telewizji. Ci, którzy są miłośnikami show, z pewnością kojarzą salon, w którym zazwyczaj przesiadują przed kamerami Kasia i Andrzej Gąsienicowie. Tym razem zajrzeliśmy do innych zakamarków ich posiadłości. Żona górala pokazała kuchnię.

Kasia Gąsienica z "Gogglebox" świętuje imieniny w góralskiej kuchni

Wystylizowana na wyluzowaną "country girl" Kasia Gąsienica stanęła na środku kuchni, by z radością zapozować do zdjęcia. Na głowie ma kapelusz, warkocz przewiązała wzorzystą chustą, a w ręku trzyma butelkę. Bohaterka popularnego programu TTV w tym anturażu ma zamiar celebrować dzień imienin.

Imieniny Katarzyny, czyli winko i heja! - czytamy na profilu celebrytki.

Pod postem zaroiło się od życzeń. Kilka słów solenizantce napisała również jej koleżanka z "Gogglebox" - Sylwia Bomba. My jednak zwróciliśmy większą uwagę na wystrój przedstawionej na fotografii kuchni. Ze wcześniejszych wpisów Kasi wynika, że na bieżąco relacjonowała fanom przebieg remontu tego pomieszczenia. Dziś już może pochwalić się końcowym efektem i wprawiać w zachwyt miłośników góralskiego stylu.

Ściany, cegła - cudo. Meble mega. A to wszystko z podłogą w jodełkę - komentowała oczarowana fanka.

Gąsienica pozostała wierna przytulnemu klimatowi, który od zawsze kojarzy się z podhalańskimi posiadłościami. W jej kuchni dominują brązy. Drewno i cegła kontrastują z z nowoczesnymi sprzętami AGD, a parkiet otulony został charakterystycznymi, włochatymi dywanami, które wyglądają tak, jakby były wykonane z prawdziwej owczej lub baraniej skóry. Ozdobą blatów kuchennych i stołu są wiklinowe donice à la kosze z zielenią.

Podoba wam się taki wystrój?

