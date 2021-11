Finał "Top Model". Adam o tym, czy jest z Nicole. Wielu im kibicowało

Więcej na temat finału Top Model znajdziecie na stronie głównej Gazeta.pl

REKLAMA

W finale "Top Model" o zwycięstwo walczą trzy kobiety. To pierwsza taka sytuacja, od kiedy do udziału w programie zaproszeni są też panowie. Finał to okazja, żeby pozostali uczestnicy opowiedzieli, komu najbardziej kibicują.

Zobacz wideo "Top Model". Uczestnicy szli w pokazie. Zamknięto dla nich główną ulicę w Warszawie

"Top Model. Finał". Krupa na beżowo, ale przebiła ją Sokołowska. Boska kreacja i nowa fryzura

Koleżanki i koledzy zdradzili, kto ich zdaniem ma największe szanse na zwycięstwo. Sporym zaskoczeniem było wyznanie Adama. Kiedy jeszcze mieszkał w domu modelek i modeli zbliżył się do Nicole i wielu im kibicowało. Jak rozwinęła się ich znajomość? Model ze szczerością przyznał, że nic już ich nie łączy:

Ja nie jestem stały w uczuciach - powiedział.

Wygląda na to, że relacja tej dwójki nie przetrwała nawet do finału programu.

Adam nie jest już z Nicole. Nawet jej nie kibicuje

Informacja o tym, że związek nie przetrwał, to jedno. Ale okazuje się, że teraz Adam nawet nie trzyma kciuków za swoją niedawną sympatię. Na szczęście Nicole dobrze radzi sobie bez jego wsparcia. Już wiadomo, że dotarła do finałowej dwójki.

Co sądzicie o postawie Adama? Kibicowaliście tej parze?

Finał "Top Model" za pasem. Bukmacherzy wytypowali zwyciężczynię