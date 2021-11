Więcej o programie "Top Model" znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

W finale "Top Model" po raz pierwszy, odkąd do udziału w show dopuszczono także mężczyzn, wystąpiły wyłącznie kobiety. Nicole Akonchong, Julia Sobczyńska i Dominika Wysocka deklarowały, że łączą je przyjazne relacje, co mogliśmy zobaczyć już w pierwszych minutach najważniejszego odcinka w tym sezonie. Jednak wrażenie robiły nie tylko uczestniczki. Wspaniale wyglądały też osoby zasiadające w jury oraz przybyłe gwiazdy.

Katarzyna Sokołowska w grzywce i ciemnych włosach

Największe wrażenie na samym początku finałowego odcinka zrobiła Katarzyna Sokołowska. Reżyserka pokazów mody w białym komplecie prezentowała się niezwykle szykownie. Ażurowy garnitur zapadnie nam w pamięć, ale to nowa fryzura grała pierwsze skrzypce. Sokołowska przyzwyczaiła widzów do krótkiej fryzury. Teraz zobaczyliśmy ją w nowej wersji. Dłuższe, ciemne włosy i prosta grzywka to prawdziwa metamorfoza. Wygląda zachwycająco!

Świetnie w bezowym kostiumie wyglądała także Joanna Krupa. Szerokie spodnie, obcisły top i włosy upięte nad szyją - wszystko to złożyło się na bardzo elegancką stylizację modelki. Więcej zdjęć z finału "Top Model" znajdziecie w naszej galerii.

Oprócz nich zjawili się także Dawid Woliński i Marcin Tyszka, którzy także zasiadają w jury. Na galę zaproszono wiele innych gwiazd stacji TVN, w tym m.in. Julię Kamińską oraz Jana Klimenta, który przybył z żoną Lenką.

Finał prowadzi oczywiście Michał Piróg, któremu towarzyszy obok Joanna Krupa. Komu kibicujecie?