Choć wielu osobom życie księżnej Charlene mogłoby się wydawać bajką (w końcu weszła do rodziny królewskiej), rzeczywistość jest daleka od ideału. W mediach nie brakowało doniesień na temat romansów księcia Alberta i jego nieślubnych dzieci, a w dniu składania małżeńskiej przysięgi panna młoda miała w oczach łzy. Dużo niepokoju budzą ostatnie doniesienia na temat "najsmutniejszej księżnej świata". Pod lupę wzięła je specjalizująca się w życiu "royalsów" tiktokerka znana pod pseudonimem Tishtoking.

Internauci martwią się losami księżnej Charlene

Internautka przedstawiła pokrótce ostatnie wydarzenia z życia członkini monakijskiej rodziny królewskiej. Po dziesięciu miesiącach spędzonych w RPA wróciła do do męża i dzieci. Pojawiło się nawet pamiątkowe rodzinne zdjęcie uwieczniające ten moment. Tasha wspomina w wideo, że szwagierka księżnej Charlene miała jednak wspomnieć jednemu z tabloidów, że żona księcia Alberta nie będzie wykonywała królewskich obowiązków. Oświadczenie zostało szybko wycofane.

Najsmutniejsza księżna świata dla księcia Alberta poświęciła karierę

W niedługim też czasie do mediów trafiła informacja, że wycieńczona księżna trafiła do zamkniętego ośrodka z dala od Monako. Będą ją tam odwiedzać dzieci pary, gdy tylko dostaną zgodę od jej lekarza. Pojawiły się też ich poruszające zdjęcia, gdy trzymały plakaty z napisami świadczącymi ich tęsknocie za matką. Tiktokerka zwraca uwagę na spekulacje, zgodnie z którymi tak naprawdę książę Albert nie ma kontaktu z żoną, a ich pociechy nie widziały się z bliską im osobą.

Wielu uważa, że to toksyczne środowisko, a jeśli tak jest, to nie będzie miała dostępu do tych dzieci - twierdzi Tasha w zamieszczonym wideo.

W komentarzach pod nim rozgorzała dyskusja na temat przejmujących losów księżnej Charlene. Internauci przypominają sytuację z próbą jej ucieczki przed ślubem, która została udaremniona przez rodzinę królewską i służby. Uważają też, że ostatnie wydarzenia są bardzo niepokojące.

Zdecydowanie dzieje się coś podejrzanego. Mam nadzieję, że wszystko u niej w porządku - czytamy pod tiktokiem.

Z Tishtoking w jednym z odpowiedzi stwierdziła, że według niej księżna została zmuszona do tego, by udać się do kliniki. W tym czasie oni (można się domyślić, że chodzi o członków rodziny królewskiej) mają czas, by wymyślić, co zrobić, by stała się im bardziej uległa.