Księżna Kate towarzyszyła uczniom podczas lekcji na temat neurobiologii. Temat był bliski najważniejszym elementom jej ostatniej działalności. Żona Williama jak zwykle wyglądała elegancko. Pojawiła się w czerwonym, wełnianym płaszczu i w golfie w identycznym kolorze.

Lekcja, w której wzięła udział Kate, poświęcona była neurobiologii, w kontekście wychowania i zdrowego rozwoju dzieci. Tematem było to, w jaki sposób zachowanie rodziców lub opiekunów na wczesnym etapie rozwoju dziecka wpływa na jego przyszłość.

To ważne, w kontekście ostatnich działań księżnej. W ramach pracy w The Royal Foundation Centre for Early Childhood skupia się na tym, jak doświadczenia z wczesnego dzieciństwa kształtują umysły dzieci i jaki mają wpływ na to, co się z nimi stanie, kiedy dorosną.

Podzieliła się swoimi wspomnieniami z pierwszej styczności z neurobiologią.

Byłam zafascynowana, kiedy się o tym dowiedziałam - jak formują się mózgi dzieci i jak się rozwijają oraz co to oznacza dla nas, gdy dorośniemy - wyjawiła.

Kobieta przyznała, że entuzjazm uczniów, z którymi usiadła przy szkolnej ławce, był dla niej inspirujący.

Księżna Kate w czerwonym wełnianym płaszczu

W trakcie lekcji w szkole księżna wyglądała szykownie. Miała na sobie płaszcz w odcieniu czerwieni za 299 funtów oraz golf w podobnym tonie za 75 funtów. Do tego włożyła klasyczne czarne szpilki oraz proste spodnie.

