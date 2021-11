Więcej o sprawach kobiet przeczytasz na Gazeta.pl >>>

Zgodnie z rozporządzeniem przygotowanym przez Adama Niedzielskiego każdy lekarz będzie zobowiązany do zarejestrowania ciąży swoich pacjentek. Nie chodzi tu tylko o ginekologów, ale o medyków wszystkich specjalizacji. Przypomnijmy, że w Sejmie procedowany jest projekt Fundacji Pro-Prawo do życia o całkowitym zakazie aborcji i surowych karach za przerwanie ciąży. Kobiety nie chcą się na to godzić. Sprzeciw wyraziła m.in. Kinga Rusin, która stwierdziła, że polski rząd chce zrobić z kobiet "inkubatory pod kontrolą".

Rząd planuje wprowadzić rejestr ciąż. Oburzona Kinga Rusin grzmi: Kobiety mają zostać inkubatorami pod kontrolą!

Kinga Rusin opublikowała obszerny post, w którym wyraźnie zaznaczyła, że nie zgadza się z polityką rządu. Zauważyła, że dostęp do danych kobiet będą mieli nie tylko lekarze, ale i zapewne prokuratorzy.

Nie uwierzycie! Za chwilę ma powstać państwowy REJESTR CIĄŻ! Kobiety mają zostać inkubatorami pod kontrolą! Grozi nam połączenie permanentnej inwigilacji ze "świętą inkwizycją"! "Podmioty lecznicze" (również prywatne!) mają wprowadzać do Systemu Informacji Medycznej info o ciążach swoich pacjentek. Chyba oczywiste, że dostęp do systemu będą mieli prokuratorzy! Żądamy natychmiastowego wycofania się z tych zmian!

W dalszej części wpisu wyliczyła, z jakimi konsekwencjami wiążę się takie działanie. Wymieniła dokumentację uzasadniającą wniosek o możliwości popełnienia przestępstwa, niechęć kobiet do badań i wizyt lekarskich oraz dużą presję nałożoną na lekarzy.

W państwie, w którym usuwanie ciąży (nawet tej embriopatologicznej) grozi więzieniem, a każde usunięcie oznacza możliwość śledztwa, zbieranie takich danych jest częścią systemu opresji!

Każda kobieta powinna walczyć o swoje prawa i głośno sprzeciwiać się działaniom, które mogą zagrażać jej zdrowiu i życiu. Cieszymy się, że gwiazdy podejmują się tematów trudnych i ogromnie ważnych społecznie. Internauci zgodzili się ze słowami Rusin, a wiele kobiet przyznało, że zrezygnowało z planów powiększenia rodziny.