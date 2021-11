Więcej na temat osobistych relacji gwiazd znajdziecie na Gazeta.pl.

Aleksandra Kwaśniewska w 2009 roku była zaręczona z Wojciechem Szuchnickim, a już trzy lata później wyszła za Jakuba Badacha. Wcześniej, gdy Aleksander Kwaśniewski był prezydentem, na wielkich wyjściach towarzyszył jej świeżo upieczony student dziennikarstwa. To Marcin Szaniawski, który obecnie ma rodzinę i spełnia się zawodowo.

Aleksander i Jolanta Kwaśniewscy będą obchodzić 42. rocznicę ślubu. "Nie żałuję ani sekundy"

Aleksandra Kwaśniewska spotykała się z Marcinem Szaniawskim. Kim jest?

Aleksandra Kwaśniewska zaczęła spotykać się z Marcinem Szaniawskim w 2003 roku. To właśnie wtedy mogliśmy go oglądać w towarzystwie Oli i jej rodziców. Para była wówczas na studiach - ona kończyła psychologie, a on dziennikarstwo. Jej były chłopak ma to szczęście, że pracuje w zawodzie. Z jego profilu na Facebooku można wyczytać, że zajmuje się reklamą w telewizji Polsat.

Szaniawski zdążył założyć rodzinę - jest związany z pracującą w agencji kreatywnej Kamilą, z którą ma dwuletniego syna. Zdjęcia rodzinne na Instagramie nie należą do rzadkości.

Szaniawski na Instagramie manifestuje swoje poglądy. Podczas Strajków Kobiet udostępnił charakterystyczną grafikę.

Mężczyzna jest wielkim fanem gotowania. Na jego koncie znajdziemy głównie fotografie potraw z ulubionej kuchni koreańskiej.

W bio na Instagramie Szaniawski chwali się, że odwiedził aż 58 krajów, co zresztą widać po licznych zdjęciach z różnych zakątków świata.

Kwaśniewska otwarcie mówi o bezdzietności. "Część matek jest nieszczęśliwa"

