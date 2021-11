Więcej na temat premier filmowych znajdziecie na stronie głównej Gazeta.pl

We wtorek 23 listopada odbyła się polska premiera filmu "Dom Gucci". W jednym z warszawskich kin pojawiło się wiele gwiazd, które postanowiły obejrzeć produkcję jako pierwsze i zapozować na ściance. Na czerwonym dywanie królowały eleganckie stylizacje.

Gwiazdy na premierze "Domu Gucci". Janachowska cała na biało, Przetakiewicz w czerni i wielkich kolczykach

Jedną z gwiazd, które pozowały do zdjęć fotoreporterom była Izabela Janachowska. Specjalistka od ślubów założyła na premierę białą sukienkę midi bez rękawów. Ciekawy fason podkreślał talię, a świecące szpilki sprawiły, że całość wyglądała jak kreacja księżniczki. Gwiazda wzięła ze sobą także srebrną kopertówkę.

Joanna Przetakiewicz pojawiła się w towarzystwie męża Rinke Rooyensa. Oboje postawili na golfy. Projektantka pozowała w czarnej i zabudowanej sukience z długim rękawem, udowadniając, że nie trzeba za wiele odkrywać, by wyglądać luksusowo. Dodała do stylizacji nieco błysku. Trzymała mieniącą się torebkę - kuferek, a elegancji dodawały wielkie wiszące kolczyki. Rooyens do białego swetra założył kontrastujący czarny płaszcz.

Małgorzata Socha postawiła na kolor. Aktorka zdecydowanie wyróżniała się na tle innych gwiazd, które wybrały na wieczór bardziej stonowane barwy. Gwiazda "Przyjaciółek" założyła pomarańczowy sweter z szerokimi rękawami zakończonymi długim mankietami. Hafty nadały nieco ludowego charakteru. To właśnie góra stylizacji grała pierwsze skrzypce, a dopełniały jej klasyczne czarne spodnie z rozszerzanymi nogawkami i szpilki w tym samym kolorze.

Na premierze "Domu Gucci" do zdjęć pozowała także Edyta Zając. Modelka zaprezentowała się cała w czerni, wybierając krótką sukienkę o nietypowym kroju. Fason wyglądał jak peleryna z rozcięciami wzdłuż rąk. Do tego zwyciężczyni "Tańca z Gwiazdami" założyła długie czarne kozaki.

Na czerwonym dywanie dumnie pozowała także Karolina Pisarek, która na premierę zabrała narzeczonego Rogera Sallę. Para prezentowała się w hollywoodzkim stylu. Modelka założyła krótką sukienkę z głębokim dekoltem i kontrastującymi wstawkami, a jej wybranek elegancki garnitur z białą koszulą i muchą.

