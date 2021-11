Chcesz wiedzieć więcej na temat szczepień przeciwko COVID-19? Zaglądaj na stronę Gazeta.pl

Choć część obostrzeń została zniesiona już kilka miesięcy temu, to pandemia nadal trwa i trzeba pamiętać o szczególnej ostrożności, np. nosić maseczki, a także zachowywać dystans od innych osób i dezynfekować dłonie. Małgorzata Potocka bardzo się pilnowała, a mimo to zachorowała.

Małgorzata Potocka przechodzi COVID-19

Małgorzata Potocka wyjaśniła, że najbliższe dni spędzi w domu i będzie przyjmować leki. Ma nadzieję, że szybko wróci do pełni sił. Dzięki temu, że przyjęła już dwie dawki szczepionki przeciwko COVID-19 dość łagodnie przechodzi chorobę. Niestety, nie udało jej się przyjąć trzeciej, zalecanej dawki.

Tak się pilnowałam, tak uważałam i klapa. Mam COVID słaby, ale mam. Matylda masę leków inhalatorów podrzuciła pod drzwi no i się leczę. Chyba jakoś uda się bez sensacji. Tylko szlag mnie trafia ze teraz nie mogę być w robocie. Wiem, że wszystko będzie świetnie za parę dni, a w poniedziałek miałam mieć 3 dawkę i się nie udało. Siedzę tu samiutka w twierdzy i śpię - napisała na Instagramie.

Nie pozostaje nic innego, jak życzyć szybkiego powrotu do zdrowia! Wtedy na pewno aktorka będzie mogła wrócić do zawodowych obowiązków, za którymi tak tęskni, jak zapewnia we wpisie.

