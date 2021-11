Poszukujesz przepisów na świąteczne dania i nie tylko? Zaglądaj na stronę Gazeta.pl

Na królewskim dworze z pewnością serwowane są wytworne dania na miarę tych, które można zamówić w luksusowych restauracjach. Jest jednak pewien deser, który każdy może przygotować w domu. To królewski pudding, który jest popularny w Wielkiej Brytanii w okresie świąt Bożego Narodzenia. Jeśli chcecie do odtworzyć, to musicie jak najszybciej się za to zabrać.

Przepis na królewski pudding

Składniki do puddingu są raczej ogólnodostępne, a samo przygotowanie deseru jest bardzo proste. Mimo to nie należy odkładać go na ostatnią chwilę. Pudding przygotowywany jest kilka tygodni przed zjedzeniem, by wszystkie składniki jak najlepiej się ze sobą połączyły. To trochę jak z pierniczkami, które najlepiej upiec około miesiąc przed Bożym Narodzeniem, by były idealne w smaku.

Wiele składników, które znalazły się w przepisie, np. bakalie czy alkohol, dodaje się do innych polskich ciast. Niestety, nie wszyscy lubią rodzynki w cieście, a inni z kolei być może podziękują za deser nasączony trunkami. Jest rozwiązanie dla osób, które wolą uraczyć się słodkością bez alkoholu. Można zastąpić go sokiem pomarańczowym albo herbatą. Ilość ma odpowiadać ilości alkoholu.

685 g rodzynek (królewscy cukiernicy dodają trzy rodzaje rodzynek)

150 g różnych rodzajów skórki kandyzowanej,

250 g bułki tartej,

250 g tłuszczu - może być smalec,

90 g mąki,

12 g przyprawy do piernika,

2 jajka,

180 g brązowego cukru,

275 ml piwa,

40 ml ciemnego rumu,

40 ml brandy.

Jak przygotować królewski pudding?

Najpierw należy wymieszać ze sobą wszystkie suche składniki. Wówczas dodać jajka i resztę mokrych składników, a następnie wszystko wymieszać. Całą masę trzeba wyłożyć do natłuszczonej foremki i dokładnie docisnąć. Następnie masę w formie przykrywamy pergaminem i ścierką. Formę z masą włożyć do garnka i zalać go wodą do 3/4 wysokości, a następnie gotować przez sześć godzin. Cały czas trzeba pilnować, żeby nie wyparowała woda.

Wystudzony deser powinien stać w chłodnym i ciemnym miejscu aż do świąt. Przed podaniem należy go podgrzać - można podobnie, jak w przypadku gotowania, umieścić je w garnku z wodą i podgrzewać przez godzinę. Następnie oddziela się nożem pudding od formy, przykłada talerz i odwraca całość. I gotowe!

