Marcela Leszczak na premierze "Dziewczyn z Dubaju". Odsłoniła brzuch, ale to rozcięcie spódnicy zrobiło robotę

"Dziewczyny z Dubaju" to z pewnością jedna z najgłośniejszych premier kinowych tego roku. O dobrą promocję filmu świetnie zadbała Doda, która w wielu wywiadach sugerowała, że produkcja ujawni prawdę, o co poniektórych celebrytkach. Oliwy do ognia dodał rozwód piosenkarki z Emilem Stępniem, a także ich medialne przepychanki. Jeszcze dwa tygodnie temu Rabczewska odcinała się od filmu, którego wraz z reżyserką nie mogła dokończyć po własnej myśli. Udało się jednak dojść do kompromisu, a efekty widzowie będą mogli oglądać w kinach już od 26 listopada. W poniedziałek w Warszawie odbyła się oficjalna premiera, na której nie zabrakło gwiazd.

Premiera "Dziewczyn z Dubaju". Doda jednak się pojawiła, ale w innej wersji

Marcela Leszczak na premierze "Dziewczyn z Dubaju". Rozcięcie w sukience podkreśliło jej długie nogi

Oprócz członków ekipy "Dziewczyn z Dubaju" na ściance dumnie pozowało wiele innych gwiazd. Jedną z nich była Marcela Leszczak. Modelka, a także była (?) dziewczyna Miśka Koterskiego zachwyciła na ściance odważną kreacją. Młoda mama postawiła na złotą, cekinową spódnicę z głębokim rozcięciem, co tylko podkreśliło jej długie nogi, dobrała do niej top z takiego samego materiału. Całość stylizacji uzupełniła czarnymi, klasycznymi butami na obcasie oraz opaską na włosy w tym samym kolorze.

Marcela Leszczak KAPiF.pl / KAPiF.pl

Jak wypadła? Oceńcie sami, zaglądając po więcej zdjęć do naszej galerii na górze artykułu.

Leszczak zeszła się z Koterskim. Przeprosił, ale podpadł. "Możesz sobie wyobrazić..."

