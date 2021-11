Więcej na temat związków gwiazd przeczytasz, odwiedzając stronę główną Gazeta.pl.

Relacja Marceli Leszczak i Miśka Koterskiego to wzloty i upadki. Para rozstawała się kilka razy, czym zawsze zaskakiwała fanów, którzy mocno jej kibicowali. Jakiś czas temu aktor związał się nawet z nową partnerką, jednak mimo to postanowił wrócić do matki swojego dziecka.

Zobacz wideo Marcela Leszczak potwierdza, że wróciła do Koterskiego. „Przeprosił"

Marcela Leszczak zeszła się z Koterskim. Przeprosił, ale i tak podpadł. "Możesz sobie wyobrazić..." [PLOTEK EXCLUSIVE]

Marcela Leszczak pojawiła się w poniedziałkowy wieczór na premierze filmu "Dziewczyny z Dubaju". Na ściance tryskała energią, a podczas wywiadów chętnie opowiadała o powrocie do Miśka Koterskiego.

Nie będę z ludzi robiła niepoważnych, bo sami mogą zinterpretować to, co widzą. Nie chcieliśmy do tej pory o tym mówić, bo lepiej robić wszystko w ciszy. Michał też tego doświadczył i wie, że lepiej zachować jakąś część siebie dla samego siebie. My naprawdę spędziliśmy cudowny ostatni miesiąc i ani razu nie podzieliłam się tym w social mediach.

Dominika i Michał Chorosińscy na premierze filmu. Aktor przeszedł metamorfozę

Jak jest dziecko, to się podejmuje walkę. Poza dzieckiem są też jednak uczucia. Zawsze nam się wydaje, że ogród jest bardziej zielony u sąsiada... Ostatnio Michał Węgrzyn powiedział Michałowi, że lepszy znany wróg, więc Michał wrócił do mnie, bo mnie zna.

Jak poczuła się była uczestniczka "Top Model", kiedy ojciec jej dziecka szybko po rozstaniu z nią związał się z nową kobietą.

Zdałam sobie wtedy sprawę, że nic nie jest dane na zawsze i jeśli się nie pielęgnuje związku, to musimy mieć świadomość, że każdy sam może ułożyć sobie życie. Ja cały czas podtrzymywałam, że nie jestem gotowa na nowy związek z mężczyzną. A czy byłam wściekła? To jest zbyt mocne określenie, dla mnie Michała szczęście było bardzo ważne. Co przeżywałam w środku? Różne rzeczy, ale zostawię to dla siebie. Możesz się domyślić, co przeżywa osoba , która wychodzi ze związku, a ta druga układa sobie życie. Jest to na pewno trudne. Michał przeprosił też za to, że był powściągliwy w uczuciach, we wrzucaniu zdjęć.

Czy para zamieszkała już razem? Odpowiedź w powyższym materiale wideo.

