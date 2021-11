Więcej o związkach gwiazd przeczytacie na gazeta.pl.

REKLAMA

Joanna Opozda, informując o błogosławionym stanie, zaznaczyła, że ceni sobie spokój w tym wyjątkowym dla niej czasie. Jest nieco mniej aktywna w social mediach i rzadziej pojawia się na ściankach. Wrzuca nowe zdjęcia do sieci wyłącznie wtedy, kiedy są one efektem współpracy z daną marką, którą aktorka promuje.

Ostatnio reklamowała ekspres do kawy, czym wzbudziła spore zainteresowanie i sprowokowała internautów do podjęcia dyskusji o negatywnym wpływie spożywania w czasie ciąży bezkofeinowego napoju. Tym razem zachęca do zakupu kolorowych dresów. Zaprezentowała produkt na sobie.

Baron potwierdził związek z Sandrą Kubicką. Kim są jej poprzedniczki?

Joanna Opozda pozuje przed lustrem w kolorowych strojach. Widać już ciążowy brzuszek?

Na InstaStories żony Antka Królikowskiego pojawiły się materiały promocyjne, a dokładniej filmiki, na których Joanna Opozda reklamuje ubrania uwielbianej przez celebrytów marki sportowej. Aktorka wskoczyła w lawendowy, a następnie pomarańczowy komplet i pokazała, jak kwitnąco wygląda w błogosławionym stanie. Sami zobaczcie.

Dziewczyny pytacie mnie, jak się nosi te dresy w ciąży. Naprawdę bardzo wygodnie, polecam je z ręką na sercu. Zawsze nosiłam XS/S, teraz noszę "emki" i na luzaku - oceniła.

Zobacz wideo Ciężarna Joanna Opozda reklamuje dresy

Joanna Opozda o ciąży

Joanna Opozda i Antek Królikowski długo nie decydowali się na to, by poinformować media o oczekiwaniu na narodziny dziecka. Gdy już to uczynili, poprosili wszystkich o uszanowanie ich prywatności.

Tak, to prawda spodziewamy się dziecka. Jesteśmy z tego powodu niezwykle szczęśliwi. Z uwagi na trudne okoliczności zdrowotne, a także nasze przekonanie, że dom ma prawo pozostać domem i w tak specjalnym czasie potrzebny jest przede wszystkim spokój i najbliżsi, świadomie nie podawaliśmy sami informacji o ciąży do wiadomości publicznej - czytamy w oficjalnym komunikacie, który pojawił się na instagramowym profilu przyszłej mamy.

Uśmiech na twarzy aktorki, który widzimy na najnowszych filmikach, może świadczyć o tym, że udało jej się zachować tak cenny dla niej spokój.

Tamara Arciuch świętuje piąte urodziny córki. Ale Nadia wyrosła!