Paweł Deląg bez wątpienia należy do grona najbardziej popularnych aktorów w Polsce. Jego talent został doceniony także poza granicami kraju - od kilku lat działa na rynku rosyjskim. W 2013 roku zamieszkał w Moskwie, nauczył się języka, dzięki czemu zagrał w kilkudziesięciu produkcjach i dorobił się fortuny. Przez cały czas dba jednak, by nie wypaść z rodzimego show-biznesu. I choć jest prawdziwą gwiazdą, to stara się trzymać z dala od mediów szczegóły z życia prywatnego. Sam decyduje o tym, co chce pokazać fanom.

Paweł Deląg z synem

Deląg na swoim koncie ma wiele relacji, które jednak szybko się kończyły. Na początku lat 90. przez trzy lata związany był z Katarzyną Gajdarską, aktorką, z którą doczekał się syna Pawła.

Aktor stara się z nim utrzymywać stały kontakt, a niedawno doszło do ich spotkania, czym pochwalił się na Instagramie. Dodał zdjęcia, na których pozują w kaszkietach i patrzą się w obiektyw.

Dwaj Panowie D jak Deląg po pracy @paweldelagjr #meet #son #dad #beer #goodtime #syn #pawełdeląg #paweldelag #paweldelong - napisał szczęśliwy.

Użytkownicy Instagrama zostawili wiele komentarzy. Doszukują się podobieństwa, jednak zdaniem większości wiele ich różni:

Przystojny syn, ale ojciec nie do pobicia w tej kwestii.

Jest ładny, ale ojciec w jego wieku był przystojniejszy. Miał w sobie to coś, iskrę w oku.

Jakie pięknie wyrysowane usta ma twój syn. Przystojniak - zachwycają się niektórzy.

Paweł Deląg junior urodził się w 1993 roku. Poszedł w ślady ojca. Skończył produkcję filmową, miał okazję pracować z ojcem nad ich wspólnym filmem "Zrodzeni do szabli". Obecnie mieszka w Warszawie, dla której zostawił ukochany Kraków.

Nie wiadomo jednak nic więcej o jego życiu uczuciowym, gdyż na Instagramie nie pokazuje za wiele kadrów z życia prywatnego.