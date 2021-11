O życiu brytyjskiej rodziny królewskiej poczytasz również na stronie Gazeta.pl.

Telewizja BBC przygotowała kolejny dokument o brytyjskiej monarchii. W "The Princes And The Press" pod lupę wzięto m.in. przekazy medialne na temat książąt Williama i Harry’ego, ich stosunki, związek młodszego braci z Meghan Markle i ustąpienie pary z pełnienia funkcji wyższych rangą członków rodziny królewskiej. Windsorów zachowanie stacji, delikatnie mówiąc, nie ucieszyło.

Nowy dokument BBC rozwścieczył brytyjską rodzinę królewską

O konflikcie synów księcia Karola głośno już od dłuższego czasu. W dokumencie brytyjskiego nadawcy ma być nawet mowa o wojnie informacyjnej rozgrywającej się pomiędzy nimi (czy też innymi członkami rodziny królewskiej i księciem Harrym). Rzekomo mieli być w nią zamieszani też doradcy książąt. Osoby wtajemniczone w pałacowe życie, o których wspomina portal Daily Mail, przekonują, że to wszystko jest bzdurą. Książę William nie występował przeciwko swojemu bratu podczas głośnej sprawy z "Megxitem" i nie tworzył na jego temat nieprzychylnych treści.

Dokument zdenerwował brytyjską rodzinę królewską. Nie dostała ona bowiem szansy na to, by obejrzeć go przed emisją w telewizji i odpowiedzieć na znajdujące się tam twierdzenia. Stacja podobno była nieugięta wobec próśb księcia Williama. Według zagranicznych mediów, królowa Elżbieta II, książę Karol i jego starszy syn mają w związku z tym wkroczyć na wojenną ścieżkę z BBC. Możliwy jest bojkot stacji i koniec współpracy, jeśli chodzi o ewentualne przyszłe projekty. Produkcja zostanie pokazana Brytyjczykom 22 listopada w godzinach wieczornych.

