Adele powróciła w wielkim stylu. Wydała kolejną płytę "30", którą aktualnie promuje. W związku z tym pojawia się w różnych programach oraz daje koncerty. Jeden z nich odbył się na początku miesiąca w London Palladium i został niedawno wyemitowany w telewizji. Jest o nim głośno! Po sieci krążą nagrania.

Adele przerwała koncert, jej utwór zaśpiewał znajomy komik

W pewnym momencie występu Adele poprosiła wizażystkę, by poprawiła jej makijaż. Ucierpiał on nieco po tym, jak piosenkarka powitała na scenie dawną nauczycielkę języka angielskiego. Adele została zapytana chwilę wcześniej, kto odegrał w jej życiu ważną rolę. Wskazała właśnie ją, ponieważ - jak tłumaczyła - mocno wpłynęła na jej przyszłość i karierę.

To dzięki niej zaczęła przykładać wagę do języka, co pozwala jej pisać teksty. Nic więc dziwnego, że gwiazda przed wszystkimi popłakała się ze wzruszenia. Gdy ochłonęła, poprosiła o poprawę makijażu. Gdy specjaliści zajęli się jej wizerunkiem, ona zwróciła się do przyjaciela z widowni.

Okazał się nim komik Alan Carr. Mężczyzna wszedł na scenę, by wykonać polecony przez Adele utwór "Make You Feel My Love". Po jego minie było widać zaskoczenie, jednak podjął wyzwanie. Gdy wziął do ręki mikrofon, publiczność wybuchła śmiechem, niektórzy bili brawo na stojąco. Mężczyzna zaczął śpiewać, ale jego wersja znacznie różniła się od tej, którą znamy dzięki Adele. Na szczęście mógł liczyć na pomoc zebranych gości. Na koniec występu Carra piosenkarka wróciła i go przytuliła. Było widać, że jest szczęśliwa i wdzięczna.

