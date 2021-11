Bądź na bieżąco. Więcej ciekawych artykułów o gwiazdach przeczytasz na Gazeta.pl.

W 2017 roku Katarzyna Nosowska podbiła Instagram publikując na nim zabawne filmiki zaczynające się od frazy "A ja żem jej powiedziała: Kaśka...". Piosenkarka w swoich nagraniach często odnosiła się do aktualnych trendów w social mediach. Obserwatorzy pokochali jej parodie. Jednak po pewnym czasie Nosowska przestała publikować autorskie treści.

W niedzielę Nosowska powróciła! Artystka opublikowała na Instagramie film. Do jego stworzenia zainspirowała ją paczka niespodzianka z kosmetykami stworzonymi przez Natalię Siwiec. Wokalistka pokazała, jak rozpakowuje prezent, czyli zrobiła tzw. unboxing. Jednak różnił się on od tych, które na co dzień możemy oglądać w internecie.

Czy zdziwilibyście się, gdybym nagle zrobiłabym wam zupełnie niecodzienny unboxing? Na bank byście się zdziwili! To jest tak bardzo niemożliwe, to jest szokujące, ale jednak się wydarzy za chwilę. Świećcie na to!

Nosowska przez całe nagranie parodiowała influencerki.

Zawsze marzyłam o tym, błagam was! Natalia nie poprosiła mnie, żebym to robiła, a ja chcę to zrobić, bo zawsze chciałam!

Internauci są zachwyceni twórczością Nosowskiej.

Najlepsza, wyjątkowa, niepowtarzalna! Dystans i poczucie humoru to podstawa by zdrowo i pięknie żyć. Dziękuję za to!

Kasiu, te kosmetyki na twojej twarzy dopiero nabierają sensu! Usta, czoło! W życiu nie widziałam bardziej rozświetlonego! Jak chcesz, mogę się z tobą odchudzać - na pewno wcześniej i boleśniej polegnę, ale w jakim towarzystwie!

Wraca człowiek z roboty, żyć się nie chce i otwiera te internety, sam nie wie po co, a tu proszę. Pani Kasia robi ci dzień na dobry. Pani Kasiu - wysyłam miłość i swój głośny śmiech, bo sama go dawno nie słyszałam.

A wy? Obserwujecie Kasię Nosowską na Instagramie?