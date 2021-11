Więcej na temat aktualnej sytuacji pandemicznej w kraju przeczytasz, odwiedzając stronę główną Gazeta.pl.

31 grudnia coraz bliżej, a co za tym idzie, wszyscy zastanawiają się, jak spędzić tę wyjątkową, ostatnią noc 2021 roku. Ci, którzy planowali bawić się razem z gwiazdami na ulicach stolicy, drugi raz z rzędu będą musieli obejść się smakiem. Warszawski ratusz, w porozumieniu ze stacją TVN zapowiedział już w październiku, że w związku z rozwijającą się pandemią nie będzie narażał mieszkańców na zakażenie koronawirusem i nie godzi się na organizację plenerowej imprezy. Nieco inaczej sprawa ma się w przypadku Polsatu oraz TVP. Czy sylwestrowe imprezy w Katowicach i Zakopanem się odbędą?

Imprezy sylwestrowe pod znakiem zapytania. Nawet ta w TVP? "Wszyscy czekają"

W zeszłym roku to właśnie Polsat i Telewizja Polska zdecydowały się zorganizować sylwestrowe imprezy. Pierwsza z telewizji zrobiła to jednak w studiu nagraniowym, przez co na sali było obecnych mniej osób, natomiast publiczny nadawca nie zrezygnował z tradycji i wyprawił wydarzenie pod gołym niebem. Jak będzie w tym roku? Władze Polsatu chcą, by "Sylwestrowa Moc Przebojów" znów zagościła w Katowicach.

Nie mamy jeszcze żadnych ustaleń w sprawie wspólnego sylwestra. Przyglądamy się sytuacji covidowej - kluczowe bowiem jest bezpieczeństwo mieszkańców. Decyzje jeszcze nie zapadły. Więcej będziemy mogli powiedzieć pod koniec listopada - informuje portal Wirtualnemedia.pl Ewa Lipka, rzeczniczka prasowa Urzędu Miasta Katowice.

Jak donosił nam kilkanaście dni temu nasz informator, Nina Terentiew bardzo chce, by koncert poprowadziła m.in. Barbara Kurdej-Szatan. Na scenie z kolei mamy zobaczyć m.in. Dodę oraz Beatę Kozidrak.

Jak sytuacja wygląda w przypadku "Sylwestra Marzeń" w Zakopanem? Tutaj również decyzje nie zostały jeszcze podjęte.

Zakopane ceni sobie współpracę z Telewizją Polską. 'Sylwester Marzeń' za każdym razem był ogromną promocją naszego miasta nie tylko w Polsce, ale także zagranicą, co przełożyło się na znaczący wzrost ruchu turystycznego. Skorzystali na tym mieszkańcy i przedsiębiorcy. Szczególną wartością tego wydarzenia są gwiazdy z całego świata, które nie wystąpiłyby w Zakopanem, gdyby nie odbywał się tutaj 'Sylwester Marzeń'. Mamy nadzieję, że także w tym roku uda nam się wspólnie zorganizować to wyjątkowe wydarzenie - przekazała portalowi Wirtualnemedia.pl Anna Karpiel-Semberecka, zastępczyni naczelnika wydziału kultury fizycznej i komunikacji społecznej Urzędu Miasta w Zakopanem.

Biorąc pod uwagę fakt, że choć liczba zakażeń rośnie, a rząd nie wprowadza żadnych poważnych obostrzeń, zarówno Polsat, jak i TVP będą mogły zorganizować huczne przywitanie 2022 roku.

