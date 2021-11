Matt Doran znieważył Adele, a wściekła gwiazda przerwała wywiad. Stacja zawiesiła dziennikarza

Więcej artykułów ze świata show-biznesu znajdziesz na Gazeta.pl.

"Weekend Sunrise" to australijski program śniadaniowy nadawany w Seven Network, który obecnie prowadzą Monique Wright i Matt Doran. Dziennikarz poleciał ostatnio do Londynu, aby przeprowadzić wywiad z gwiazdą muzyki pop, Adele. W czasie rozmowy bez pardonu przyznał, że nie zadał sobie trudu, aby przed spotkaniem wysłuchać jej nowej płyty, co ponoć rozwścieczyło wokalistkę.

Dziennikarz obraził Adele. Obrażona przerwała wywiad

19 listopada 2021 roku Adele wydała nową płytę "30" - pierwszy album od sześciu lat, który promuje przebój "Easy on Me". Wokalistka skupia się obecnie na promocji krążka, koncertując i udzielając wywiadów. Portal Daily Mail podaje, że w czasie kilkudziesięciominutowej rozmowy z Mattem Doranem artystka nie usłyszała jednak ani jednego pytania o płytę. Żeby było ciekawie, sama postanowiła zapytać dziennikarza, co sądzi o jej nowej muzyce.

Doran rzekomo stwierdził, że nie słuchał płyty. Mówi się, że obrażona Adele zakończyła wywiad, chociaż inne źródła twierdzą, że stało się to jeszcze zanim skonfrontowała się z dziennikarzem. Chociaż rozmowa została nagrana, wytwórnia Sony, do której należy Adele, podobno odmówiła telewizji Seven Network prawa do emisji jakiejkolwiek jej części - podaje Daily Mail.

Efekt? Seven Network na dwa tygodnie usunęła Dorana z anteny. Wcześniej telewizja rzekomo wydała milion dolarów, by zdobyć prawa do emisji rozmowy Adele z Oprah, materiału z jej koncertu One Night Only oraz właśnie niefortunnego wywiadu, który prowadził Doran.