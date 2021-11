Więcej na temat związków gwiazd przeczytacie na gazeta.pl.

Jeszcze kilka tygodni temu nazywaliśmy Marcelę Leszczak byłą partnerką Michała Koterskiego. Aktor bowiem po raz kolejny rozstał się z matką swojego syna i zaangażował się w krótką relację z Dagmarą Bryzek. Fani Miśka nie zdążyli się jeszcze przyzwyczaić do widoku gwiazdki "Korony królów" u jego boku, a już są świadkami zalotów Koterskiego, których adresatką jest znów finalistka "Top Model".

Plotki o planowanym powrocie rodziców małego Fryderyka podsyca aktywność Marceli i Michała na Instagramie. Aktor opublikował rodzinne zdjęcie, które wzbudziło zainteresowanie nawet jego kolegów i koleżanek z show-biznesu. Serduszko pod fotografią pozostawili między innymi: Kajra czy mąż Lary Gessler - Piotr Szeląg.

Misiek Koterski pozuje w windzie z Marcelą Leszczak i synem: Partners in crime

Internauci są przekonani, że polepszająca się relacja aktora i modelki pozytywnie wpływa na samopoczucie ich dziecka, czego dowodem ma być radość, którą widać na twarzy Fryderyka na zdjęciu z rodzicami. Leszczak i Koterski w opisie pod wspólną fotografią zgodnie stwierdzili, że są najlepszą ekipą i idealnymi "partnerami w zbrodni".

Marcela Leszczak i Misiek Koterski z synem Instagram/ @misiekkoterski

Nad widokiem szczęśliwej trójki rozpłynęła się Barbara Kurdej-Szatan:

Cudownie. Family - doceniła.

Choć jej komentarz był bardzo pozytywny, spotkał się z negatywnym odbiorem internautów, którzy skorzystali z okazji i ponownie wytknęli aktorce jej emocjonalny wpis o Straży Granicznej.

No proszę, nasza gwiazda spadająca - drwili.

No nie do końca family - dodał inny internauta.

Niektórzy internauci wyznali, że nie nadążają za love story, które fundują im Leszczak i Koterski. Pozostali użytkownicy Instagrama stanęli w ich obronie:

To jednak przeznaczenie. Czasem trzeba spróbować z kimś innym, żeby przekonać się, że jednak poprzednia jest tą jedyną.

Najlepszy team. I niech tak zostanie.

Kto jest sobie pisany, to mimo wszystko, czy prędzej czy później, będzie razem. Choć was coś rozdzieli, to wrócicie do siebie.

Trzymamy kciuki za to, by relacja Michała i Marceli, czy to przyjacielska, czy romantyczna, była poprawna.

