Małgorzata Rozenek wyszła za Jacka Rozenka w 2003 roku. Mają dwóch synów: Stanisława i Tadeusza. Mimo że para rozwiodła się w 2013 roku, to pozostają w bardzo przyjaznych stosunkach i dbają o wspólne wychowanie dzieci.

Małgorzata Rozenek pomaga byłemu mężowi

Jacek Rozenek może liczyć na Małgorzatę Rozenek w najtrudniejszych chwilach. Kiedy w 2019 roku przeszedł udar mózgu, to właśnie była żona pomagała mu w dostaniu się do specjalistycznego ośrodka medycznego czy w umówieniu wizyt u lekarza. W związku ze stanem zdrowia, a później z pandemią koronawirusa aktor zaczął popadać w długi. Jego oszczędności pochłonęła rehabilitacja po udarze. Trudno też było mu pracować. Wówczas to właśnie Małgorzata Rozenek przejęła na siebie koszty edukacji synów. Chłopcy uczęszczają do prywatnej szkoły, w której czesne nie należy do niskich i zwykle opłacał je ojciec.

Teraz, kiedy aktor ma zamiar ogłosić upadłość konsumencką, jak donosi Pudelek, była żona postanowiła także płacić raty kredytu we frankach za mieszkanie Jacka.

Tak dobrze ułożone relacje z byłym małżonkiem mogą niejednego zadziwić, ale Małgorzata Rozenek po prostu przyjaźni się z byłym mężem. Jakiś czas temu wyznała, że nawet planowali wspólnie zagrać w filmie.

Chętnie zagrałabym z Jackiem. Mam z nim bardzo dobry kontakt. Czynnie razem uczestniczymy w wychowywaniu chłopców. Jakiś czas temu był nawet taki pomysł i projekt, w którym by do tego doszło, ale niestety stan zdrowia Jacka na to nie pozwolił" – wyznała Rozenek w rozmowie z "Faktem".

