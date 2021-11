Wojtek Szczęsny nie wytrzymał. Ma dosyć nowej piosenki żony? "Sam zaczynam być hejterem"

Więcej o polskich gwiazdach przeczytacie na portalu Gazeta.pl

Marina Łuczenko-Szczęsna niedawno wydała nowy singiel. W serwisie YouTube pojawił się już klip do utworu, niezwykle dynamiczny i kolorowy. Artystka wraz z makijażystką i stylistą fryzur postanowiła odtworzyć teledyskowy look podczas trwającej niemal trzy godziny transmisji. Nietrudno się domyślić, że podczas długiego wideo Marina promowała swój najnowszy numer. Zdaniem jej męża o trochę razy za dużo.

Zobacz wideo Marina Łuczenko-Szczęsna nagrała filmik, jak jej syn Liam śpiewa hymn Polski

Marina Łuczenko-Szczęsna zapętlała swoją piosenkę na Instagramie. Szczęsny: Starczy już tego

Wojciech Szczęsny zabrał głos w sekcji komentarzy. Bramkarz polskiej reprezentacji pół żartem, pół serio przyznał, że nie może już słuchać odtwarzanej w kółko piosenki "Lip Gloss". Zwrócił się do żony pieszczotliwym zdrobnieniem, chociaż treść jego wiadomości brzmiała nieco desperacko.

Myrka, ale serio, starczy już tego "Lip Gloss" w tle, bo sam zaczynam być hejterem. (...) 2,5 godziny już wytrzymałem, ale moja cierpliwość też ma swoje granice - skomentował.

Wojciech Szczęsny o Marinie

Artystka komentarze męża potraktowała jako żart. Apelowała do Szczęsnego, by poszedł już spać, ten jednak nie opuścił konwersacji. Towarzyszący Marinie styliści zapytali bramkarza polskiej reprezentacji o to, jak mu się podoba drapieżne wcielenie żony. Jego rubaszna odpowiedź nie pozostawia złudzeń.

Wojtek, jak podoba ci się twoja stara? - żartował fryzjer.

Hot mamuśka - odpisał Szczęsny.

