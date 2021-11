Więcej informacji na temat sytuacji politycznej w kraju znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

REKLAMA

Oprah Winfrey nie miała czego jeść, a Dolly Parton mieszkała w leśnej ruderze

Sting 19 listopada wydał kolejny albumu "The Bridge". W ramach promocji krążka udzielił wielu wywiadów. Uwagę zwraca zwłaszcza ten dla "Gazety Wyborczej". Muzyk przyznał w nim, że orientuje się, co dzieje się w naszej ojczyźnie.

Zobacz wideo Jakubik: Każdy musi zagłosować, jeżeli chcemy rozmawiać o Polsce, jeżeli jej kibicujemy

Sting wspiera Polaków: Nie jesteście w tym sami

Sting wielokrotnie umieszczał Polskę na trasie koncertowej. Co więcej, zagra w Warszawie już niebawem, bo w lipcu 2022 roku. Artysta nigdy nie krył, że darzy nasz kraj sympatią. Teraz okazuje się, że śledzi, to co dzieje się w kraju nad Wisłą. Dał temu wyraz w ostatnim wywiadzie dla "Gazety Wyborczej". Kiedy dziennikarz Jarek Szubrycht nawiązał do tytułowych mostów z singla "The Bridge" i budowania murów, Sting wspomniał o problemach, z którymi zmagają się obecnie Polacy.

Dziś cały świat mierzy się z podobnymi problemami. Wiem, co się dzieje w Polsce, ale nie jesteście w tym sami - zaczął.

A później dodał:

Wszystkich dotknęła pandemia, wszyscy odczujemy skutki zmian klimatycznych, światem wstrząsają kryzysy polityczne i społeczne. To budzi strach i sprawia, że gorączkowo rozglądamy się za drogą do lepszej, bardziej bezpiecznej przyszłości.

Podkreślił jednak, że w obliczu tak licznych problemów i katastrof nie należy tracić optymizmu.

Nadszedł czas niepokoju, więc tym bardziej powinniśmy pielęgnować w sobie optymizm. Dzięki niemu odnajdziemy w naszych umysłach te upragnione mosty - mówił.

Muzyk sporo miejsca poświęcił też sytuacji klimatycznej i przyznał, że w dużej mierze zgadza się z tezami głoszonymi przez Gretę Thunberg.