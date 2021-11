O tym, jak naprawdę wygląda życie Britney Spears, świat dowiedział się niespełna rok temu, gdy światło ujrzał dokument dziennikarzy "New York Times" - "Framing Britney Spears". Dowiedzieliśmy się wówczas, że piosenkarka jest wbrew własnej woli ubezwłasnowolniona i pozbawiona wszelkich, podstawowych praw. Oliwę do ognia dołożyły zeznania Britney z sądu z czerwca 2021 roku. Gwiazda przyznała, że jest faszerowana lekami, zmuszana do pracy, szantażowana, a także upokarzana od lat przez ojca oraz jego ekipę.

Sprawa ruszyła pełną parą. Piosenkarka dostała pozwolenie na zatrudnienie własnego prawnika, co przyniosło szybkie efekty. We wrześniu sąd zdjął nadzór nad gwiazdą. Po 13 latach wreszcie jest wolna. Koledzy i koleżanki z branży gratulują odzyskania wolności i wspierają Britney. Christina Aguilera była nieco bardziej powściągliwa w najnowszym wywiadzie, co nie umknęło samej Spears.

Britney Spears ostro zareagowała na wywiad Christiny Aguilery o kurateli

Christina Aguilera była jedną z większych gwiazda rozdania latynoskich nagród Grammy. Piosenkarka na czerwonym dywanie przykuła uwagę fotoreporterów jak mało kto. Jeden z dziennikarzy zadał jej pytanie o wyrok uwalniający Britney spod kurateli. Piosenkarka nie chciała nic mówić, a z odsieczą przyszedł jej agent, który zadeklarował, że nie poruszają tego tematu. Christina Aguilera na koniec rzuciła jedynie, że cieszy się jej szczęściem.

Co ciekawe, sama Britney zdecydowała się odnieść do krótkiego wywiadu. Na Instagramie zamieściła fragment rozmowy, a także w kilku zdaniach wyraziła żal.

Kocham i uwielbiam wszystkich, którzy mnie wspierali, ale odmowa mówienia, teraz kiedy prawda jest znana, jest równoznaczne z kłamstwem! 13 lat przebywania w skorumpowanym, obraźliwym systemie, ale dlaczego jest to tak trudny temat do rozmów? Jestem tą, która przez to przeszła. Wszystkim wspierającym, którzy się odezwali i wspierali mnie, dziękuję. Tak, to ma znaczenie!!!!! – napisała Britney.

Britney Spears, Christina Aguilera instagram.com@britneyspears

Następnie Britney zamieściła wypowiedź Lady Gagi. Piosenkarka jest jej o wiele bardziej wdzięczna niż Christinie.