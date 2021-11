Bądź na bieżąco. Więcej ciekawych artykułów o gwiazdach i show-biznesie przeczytasz na Gazeta.pl >>>>>

18 listopada odbył się kolejny premierowy pokaz filmu "Dom Gucci" - tym razem w Academy Museum of Motion Pictures w Los Angeles. Na wydarzeniu nie mogło zabraknąć wcielającej się w Patrizię Reggiani Lady Gagi. Na poprzednich uroczystościach związanych z promocją wchodzącego do kin kryminału biograficznego gwiazda zaprezentowała się w różnych odsłonach - pozowała przed fotoreporterami w starannie upiętym kucyku lub w rozpuszczonych i ułożonych w fale, długich włosach.

Lady Gaga zaskakuje stylizacją na kolejnej premierze filmu "Dom Gucci"

Lady Gaga pojawiła się na premierze filmu "Dom Gucci" w Academy Museum of Motion Pictures w Los Angeles, w jak na siebie, wyjątkowo krótkich włosach. Kosmyki sięgały ledwo za uszy i delikatnie przykrywały kark. Prosta fryzura była w platynowym kolorze. Gwiazda wystąpiła w wysadzanej mieniącymi się cekinami sukni od Valentino, z trenem i bez ramion. Projekt nawiązuje do stylu dawnego Hollywood. Do kreacji dobrała diamentową kolię i długie kolczyki.

Przypomnijmy, że Lady Gaga rozpoczęła trasę promującą film "Dom Gucci" w drapowanej sukni z peleryną, w intensywnym odcieniu fioletu. Kreacja była uszyta z półprzezroczystego materiału. Potem pojawiła się na czerwonym dywanie w czarnej, eleganckiej kreacji Armani Privé.

A według was, która ze stylizacji Lady Gagi była najlepsza? Polska premiera filmu "Dom Gucci" już 26 listopada. Wybierzecie się do kina?