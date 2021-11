Więcej informacji na temat celebrytów znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Justyna Żyła i Piotr Żyła rozwiedli się w listopadzie 2018 roku. Nie obyło się bez publicznego prania brudów. Celebrytka publicznie oskarżała skoczka o to, że rzekomo ją zdradzał, pokazywała nagrania, na których widać, jak wyprowadza się z domu. Do tej pory od czasu do czasu zdarza jej się wbić szpilę byłemu mężowi. Jedna z internautek zapytała więc celebrytkę, dlaczego po rozwodzie nie zdecydowała się na powrót do panieńskiego nazwiska. Żyła postanowiła udzielić odpowiedzi na to pytanie.

Zobacz wideo Justyna Żyła o reakcji rodziny na powiększenie ust: "Mogli nie zauważyć"

Justyna Żyła o tym, dlaczego nie zmieniła nazwiska

Kwestia tego, dlaczego Justyna Żyła po rozwodzie postanowiła zostać przy nazwisku byłego męża, to sprawa celebryki i jej rodziny. Była żona skoczka jednak sama wyrwała się do odpowiedzi. Zapytana o to w komentarzach pod jednym z nowszych zdjęć na Instagramie, zaczęła tłumaczyć. Niestety, z owego wyjaśnienia niewiele można zrozumieć.

Żyła jakby nie było, to żyła. Każdy z nas je ma, a ja i nasze dzieci w nazwisku. Pytanie..." - odpowiedziała wymijaąco.

Wypowiedź zakończyła emotikonami, które wskazywały, że pytanie nie przypadło jej do gustu, a wręcz zirytowało. Być może chciała posłużyć się ironią, ale coś nie wyszło.

Justyna Żyła odpowiada na pytania fanów Fot. Instagram/justynazyla

Justyna Żyła na Instagramie

Justyna Żyłą ostatnio jest coraz bardziej aktywna na Instagramie, gdzie chwali się nowym wizerunkiem. Na InstaStories zamieściła niedawno kolaż, na którym zestawiła swoje zdjęcia z 2018 i 2021 roku. Zaczepnie zapytała fanów o to, czy potrafią wskazać, co zmieniło się w jej aparycji na przestrzeni tych lat.

Justyna Żyła Fot. Instagram/justynazyla

Sama nie udzieliła jeszcze odpowiedzi na to pytanie. Była uczestniczka "Tańca z gwiazdami" nie ukrywa jednak, że korzysta z dobrodziejstw medycyny estetycznej.

