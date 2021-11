Więcej na temat Eurowizji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

To ona będzie reprezentować Polskę na Eurowizji w 2022 roku. Daria Marcinkowska uczyła się śpiewu operowego jednak ostatecznie zdecydowała się w całości oddać muzyce pop.

Pierwszy raz zrobiło się o niej głośno, kiedy wystąpiła w programie "The Voice od Poland". Podczas "przesłuchań w ciemno" Marcinkowska zaśpiewała "Let Me Down" i zachwyciła wszystkich jurorów. Po pierwszym występie dostała owacje na stojąco.

Od tego momentu sporo się zmieniło. Sama wokalistka też przeszła metamorfozę. Do "The Voice" przyszła w sportowych butach, srebrnej marynarce i z prostą grzywką. Wyglądała jak zwykła dziewczyna – to jej głos robił niesamowite wrażenie.

Po tym, jak odpadła z programu na etapie bitew, DARIA zaczęła budować swoją solową karierę. Efektem są nie tylko single "Love Blind" i "Paranoia", ale też zupełnie nowy image artystki. To już nie dziewczyna z sąsiedztwa, którą zapamiętaliśmy z telewizji.

DARIA – potężny głos i wizerunek femme fatale

Zmiany w wyglądzie artystki możemy prześledzić na jej Instagramie. Z każdym kolejnym zdjęciem stylizacje i makijaż kobiety są bardziej dopracowane. Sami zobaczcie w naszej galerii!

Na ostatniej fotce, w modnym garniturze w kropki, DARIA wygląda zupełnie inaczej niż podczas nagrań "The Voice of Poland".

Pewnie podkreśla swoje atuty i epatuje seksapilem. Czy w połączeniu z mocnym, pełnym charakteru wokalem wystarczy to, by wygrać Eurowizję? Zdaje się, że właśnie taka mieszanka przyniosła sukces grupie Maneskin.