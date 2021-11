Więcej o życiu miłosnym gwiazd przeczytasz na Gazeta.pl

Dagmara Kaźmierska nigdy nie kryła swojej kryminalnej przeszłości. Niedawno na półki trafiła autobiografia królowej życia. Postanowiła w niej opowiedzieć o pierwszym ślubie i tym, jak poznała męża.

Pierwszym mężem gwiazdy "Królowych życia" był Paweł Kaźmierski, który jest ojcem Conana. Jak przyznała Dagmara Kaźmierska, ich ślub odbył się w więzieniu, gdzie poznała ukochanego. Mężczyzna odsiadywał wówczas karę za morderstwo. Ta historia może zaskoczyć niejednego fana gwiazdy programu TTV.

Dagmara Kaźmierska poznała byłego męża w więzieniu

Kiedy się poznali miała zaledwie 19 lat. Wszyscy byli przeciwni relacji Dagmary i Pawła. Królowa życia od zawsze stawiała na swoim i tym razem również postanowiła nie zważać na konsekwencje. W więzieniu znali jej ukochanego. Uchodził za prawdziwy postrach. Kaźmierska wiedziała, że rodzina nie zaakceptuje ich relacji.

Chciałam być z Pawłem i nic poza tym nie było dla mnie ważne. Nawet to, że moja rodzina nie bardzo go akceptowała. Ani mama, ani babcia nie chciały pogodzić się z faktem, że zamierzam zostać panią Kaźmierską - wyznała gwiazda "Królowych życia".

Mąż Dagmary Kaźmierskiej powrócił do polski

Wybranek Dagmary Kaźmierskiej długo ukrywał się w Stanach Zjednoczonych. Kiedy para zaczęła planować wspólne życie, wrócił do Polski i doszło do tragedii. W Wielką Sobotę przed klubem w Kłodzku miała miejsce strzelanina. Zebrało się mnóstwo wozów strażackich, karetka oraz policjanci z tarczami i długą bronią. Kaźmierski, stojąc w oknie prosił, aby do niego nie strzelać. Martwił się o dziecko.

Dagmara Kaźmierska poślubiła Pawła w więzieniu

Nikt nie strzelił, jednak służby weszły do domu Kaźmierskich, skuli Pawła i wyprowadzili go. Gwiazda "Królowych życia" nie zrezygnowała z miłości. Postanowiła poślubić ukochanego w więzieniu. Kilka lat później również tam trafiła. Choć połączyło ich właśnie to miejsce, nie pomogło przetrwać relacji.

Historia miłości Dagmary i Pawła Kaźmierskich zakończyła się po odsiadce

Więzienie było początkiem końca miłości Dagmary i Pawła Kaźmierskich.. Ostatecznie pokłócili się o głupotę, o której Kaźmierska nie chce dzisiaj pamiętać.