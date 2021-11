Więcej o metamorfozach gwiazd znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Ilona Janyst szerszej widowni dała się poznać dzięki roli Anety w "M jak Miłość". Do obsady dołączyła w 2017 roku i szybko stała się ulubienicą widzów. Aktorka niedawno poinformowała fanów, że ze względu na swój stan, przed porodem chce odpocząć i na jakiś czas znika z ekranu. Teraz postanowiła pochwalić się metamorfozą na głowie. Na Instagramie opublikowała zdjęcie w odmienionej wersji. Jak teraz wygląda?

Ilona Janyst przed porodem zdecydowała się na metamorfozę włosów

Ilona Janyst od 2018 roku jest żoną aktora Pawła Janysta. Małżeństwo w 2019 roku doczekało się córki, a niebawem ich rodzina się powiększy. Aktorka zrobiła fanom niemałą niespodziankę, publikując nowe zdjęcie na Instagramie. Do tej pory gwiazda najczęściej nosiła krótko przystrzyżonego boba. Ilona wybrała się do fryzjera, gdzie postanowiła obciąć włosy jeszcze krócej. W komentarzach zdradziła, że sama wyszła z inicjatywą zmiany fryzury i wygląda na to, że nowe włosy przypadły jej do gustu.

Cut to the chase! (i nie jest to Chase z Psiego Patrolu) - napisała aktorka.

Fani zasypali aktorkę komplementami. Przyznali, że w takim wydaniu wygląda rewelacyjnie, a krótkie włosy bardzo pasują do jej urody.

Świetna fryzura.

Odważnie.

Znakomity wygląd. Dziewczynka licealistka - czytamy.

Ilona na porodówkę trafi z odświeżoną fryzurą. Jak wam się podoba metamorfoza aktorki?