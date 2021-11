Więcej ciekawostek z życia gwiazd na stronie głównej Gazeta.pl.



Beata Tyszkiewicz kilka lat temu wycofała się z życia publicznego. Aktorka od dawna nie ma już też ochoty na spotkania towarzyskie.

Pierwsza dama polskiego kina zdecydowała się zakończyć karierę w wieku 81 lat. Aktorka miała problemy zdrowotne, a bezpośrednio na jej decyzję miały wpłynąć zawały, które przeżyła w 2017 roku.

Jak twierdzi rodzina Tyszkiewicz, kobieta jest uparta – jeśli raz coś postanowi, to nie ma odwrotu. Dlatego od tamtej pory nie mamy szans oglądać aktorki na ekranie. Kobieta wypoczywa, wiodąc życie seniorki.

Mimo to, córka artystki, Karolina Wajda, jest mocno zaniepokojona stanem zdrowia swojej mamy. Kobieta wiele razy próbowała nakłonić ją, żeby ta wprowadziła się do niej – do dworku w Głuchach. Za każdym razem Tyszkiewicz odmawiała.

Beata Tyszkiewicz wymaga stałej opieki

Martwiąc się o mamę, Wajda codziennie pokonywała 50 kilometrów trasy do Warszawy, żeby sprawdzić, w jakim stanie jest seniorka. Szukała też sposobów na poprawę humoru Beaty Tyszkiewicz. Od kiedy aktorka całkiem zrezygnowała z wyjść z domu, jej nastrój nie jest najlepszy.

Proponowałam, że przywiozę jej kota, bo uważam, że zwierzęta pozytywnie wpływają na człowieka, też odmówiła – powiedziała w wywiadzie dla "Super Expressu".

Zdaniem córki, Tyszkiewicz jest w kiepskiej kondycji. Wymaga stałej opieki. Wajda nie chce, żeby zajmował się nią ktoś obcy, dlatego podjęła trudna decyzję.

Do końca roku przeprowadzę się do mamy. Robię to dla niej, bo wiem, że najlepiej czuje się wśród najbliższych – zadeklarowała w rozmowie z „Na Żywo".

W ten sposób Beata Tyszkiewicz będzie miała stałą opiekę i towarzystwo bliskiej osoby.