"99. GRA O WSZYSTKO" w TTV. Znamy uczestników! Wiele zaskoczeń

Więcej o programach rozrywkowych przeczytasz na Gazeta.pl.

REKLAMA

W jubileuszowej ramówce TTV zadebiutuje nowy program. Po ogromnym sukcesie w Belgii, Stanach Zjednoczonych, Holandii, Szwecji oraz Niemczech stacja doczekała się polskiej edycji "99. GRA O WSZYSTKO". Już wiosną 2022 roku zobaczymy zmagania największych polskich gwiazd.

Zobacz wideo Sylwia Bomba jest notorycznie podrywana. Po rozstaniu?

ZOBACZ TEŻ: Zasłynęli w "Big Brotherze", teraz prowadzą spokojne życie. Pachniewicz została babcią, a Michalak? Jest dyrektorką marki

Jak podają Wirtualne Media, na tę chwilę planowane są dwa sezony telewizyjnego show. Wezmą w nim udział największe gwiazdy TTV ostatniej dekady. Uczestnicy przez sześć odcinków będą musieli pokonać poszczególne konkurencje, aby przejść do kolejnych etapów. W "99. GRA O WSZYSTKO" doskonałymi atutami będą: sprawność, zręczność, determinacja, spryt i odrobina szczęścia.

Znamy skład pierwszej edycji "99. GRA O WSZYSTKO"

Uczestnikami pierwszej edycji programu TTV będą gwiazdy między innymi "Królowych życia" czy "Googlebox'a". Na ten moment zostało ujawnionych kilka nazwisk:

Dagmara Kaźmierska,

Sylwia Bomba,

Malwina Wędzikowska,

Przemysław Kossakowski,

Dominik Strzelec,

Mateusz Borkowski,

Jan Pirowski,

Edyta Nowak Nawara,

Jacek Szawioła,

Bliźniaczki: Agnieszka Murak i Ewa Rogalska,

Mariusz Kozak,

Jacek Jelonek,

Jacek Wójcik.

Dagmara Kaźmierska zachwycona przyszłą synową. Opublikowała wspólne zdjęcie z ukochaną Conana

"99. GRA O WSZYSTKO". Ruszyły castingi do drugiej edycji

Co ciekawe, w programie nie jest przewidziana osoba prowadząca. Najsłabsi uczestnicy będą musieli na różnych etapach pożegnać się z programem i wrócić do domu. Aktualnie trwają castingi, które pomogą wyłonić uczestników drugiej edycji. Zdjęcia do kolejnej odsłony mają ruszyć jeszcze w grudniu tego roku.