Paulina Sykut-Jeżyna od lat związana jest z telewizją Polsat. Pogodynka i prezenterka ma wiele okazji do noszenia wieczorowych, ekskluzywnych sukien. Dość często prowadzi festiwale oraz wydarzenia dla stacji, na których jej stroje zachwycają. W ostatnim czasie mogliśmy ją oglądać u boku Krzysztofa Ibisza podczas zakończonej niedawno kolejnej edycji "Tańca z Gwiazdami".

Paulina Sykut-Jeżyna pokazała szafę

Na co dzień Paulina Sykut-Jeżyna dzieli się zdjęciami, na których widać, że przywiązuje wagę do tego, co zakłada. Nic dziwnego, że garderoba prezenterki pełna jest ubrań, ale od czasu do czasu trzeba się pozbyć niektórych. Na to tylko czekają fanki prezenterki.

Paulina Sykut-Jeżyna zamieściła na Instagramie zdjęcie, na którym widzimy ją przed otwartą szafą. Jest to zapewne fragment garderoby prezenterki. Nad umieszczonymi na wieszakach sukienkami można zobaczyć ułożone i dopasowane kolorystycznie torebki oraz kolejne ubrania. Jest tego niemało, dlatego prezenterka postanowiła sprzedać niektóre z nich. Tym bardziej że, jak wspomina w swoim poście, często spotyka się z pytaniem, czy można od niej odkupić konkretne ubrania.

Wielokrotnie dostawałam od was pytania o to, czy odsprzedam sukienkę, którą mam na sobie. Właśnie teraz startuje wyprzedaż moich ubrań. Pieniądze ze sprzedaży przeznaczam na zbiórkę małej Igi chorej na SMA - napisała prezenterka.

Jak widać po zasobności szafy, fanki Pauliny Sykut-Jeżyny mają szansę na spore zakupy.