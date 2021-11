Więcej o losach uczestników telewizyjnych programów randkowych przeczytacie na gazeta.pl.

REKLAMA

Wiktor Biernacki pochodzi ze Szczecina. Po finale "Love Island", w którym wraz z Magdą Lichotą zajął pierwsze miejsce, wprowadził się do ukochanej i zamieszkał w Warszawie. Podróże do rodzinnego domu w jego przypadku wiążą się ze spędzaniem kilku godzin w pociągu. Uczestnik show wykorzystuje ten czas na rozmowę z fanami. W odpowiedzi na pytania internautów zdradził, czy zamierza opuścić stolicę. Wspomniał też o planach ślubnych.

"'Allo 'Allo!". Serialowa Yvette nadal lśni na ściankach. Helga prowadzi biznes

Wiktor i Magda z "Love Island" chcą wziąć ślub? Zastanawiają się nad szczegółami uroczystości

Wiktor zorganizował na Instagramie szybką sesję Q&A i odpowiadał na pytania obserwatorów. Jedno z nich dotyczyło ewentualnej wyprowadzki zwycięzców ostatniej edycji "Love Island" z Warszawy. Partner Magdy oświadczył, że na razie nie myśli o tym, by opuścić stolicę. Dzięki ukochanej zdążył już przez kilka tygodni zaaklimatyzować się w nowym mieście.

Zobacz wideo "Love Island". Czy Wiktor znał wcześniej Paulinę? "Szczecin jest mały"

Kramer, Czyż i Kraśko zabrali głos po śmierci Durczoka: Gdybym miał go określić

W tej chwili nie myślimy o wyniesieniu się z Warszawy, ale zobaczymy, co przyniesie czas. Tam dom twój, gdzie serce twoje. Więc tak, już mi się udało zadomowić.

Wśród internautów, którzy bacznie śledzili Q&A Wiktora, nie zabrakło kibicujących jego związkowi z Magdą fanów, którzy chcieli dowiedzieć się, czy para planuje zaręczyny i ślub. Zapytali o miejsce, w którym miałaby się odbyć ewentualna uroczystość. Zasugerowali, że Hiszpania, w której nagrywano odcinki "Love Island", byłaby idealną lokalizacją.

Czy wasz ślub również będzie w Hiszpanii?

Wiktor dyplomatycznie wybrnął z sytuacji. W odpowiedzi oznaczył profil Magdy, by ona również mogła ustosunkować się do pytania. Jednocześnie dał do zrozumienia, że nie wyklucza takiego scenariusza.

Co ty na to, Magda? Do rozważenia - oznajmił, dodając do wpisu emotikonę w kształcie uśmiechniętej buźki.

Trzymacie kciuki za związek zwycięzców 4. edycji "Love Island"? Nie tak dawno rozpadła się relacja Caroline i Mateusza, którzy zdobyli pierwsze miejsce w poprzednim sezonie randkowego show.