Justyna Żyła jest bardzo aktywna na Instagramie. Zebrała już spore grono fanów. Jej profil obserwuje blisko 100 tys. osób. Celebrytka chętnie dzieli się fotografiami z codziennego życia. Hitem są potrawy regionalne, w których się specjalizuje. Zapowiada nawet e-book z przepisami. Co pokazała tym razem?

Zobacz wideo Justyna Żyła o reakcji rodziny na powiększenie ust: "Mogli nie zauważyć"

Jesienna stylizacja Justyny Żyły

Justyna Żyła pochwaliła się w sieci zdjęciem z przejażdżki autem. Ważna jednak była jej stylizacja. Celebrytka dopasowała się do jesiennej pogody. Założyła długi i ciepły melanżowy sweter z golfem w kolorze szarym i do tego błyszczącą kurtkę z kapturem. Hitem okazał się kapelusz, który zyskał największe uznanie fanów.

Cudnie w tym kapeluszu - czytamy w komentarzach.

Justyna Żyła w opisie postu pochwaliła się, że zwykle jesienią czuje napływ energii. Nie jest zatem typową jesieniarą, która spędza czas z kocykiem i kubkiem herbaty przed kominkiem.

Dzisiejsza środa to dla mnie taki mały piątek. Aż niebywałe, że o tej porze roku tak rozpiera mnie energia! A wy jak się macie? Jesienna chandra czy wulkan pozytywnej energii? - zapytała swoich obserwatorów celebrytka.

Ktoś jednak zwrócił uwagę na wygląd Justyny Żyły i napisał w komentarzu:

Justyna, jesteś piękna bez tych botoksów i kwasów, wróć do starej siebie, please!

Ewidentnie jest to nawiązanie do wiadomości celebrytki z lipca tego roku, kiedy chwaliła się poprawianiem urody w zaprzyjaźnionym salonie kosmetycznym. Czy i tym razem Justyna Żyła ingerowała w swój wygląd? Była żona Piotra Żyły nie odniosła się do komentarza.