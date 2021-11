Więcej newsów o uczestnikach programów telewizyjnych znajdziecie na gazeta.pl.

REKLAMA

Gwiazdy na premierze spektaklu "La Bombe". Krystian Wieczorek nie szczędził czułości żonie

Telewizja Polska wkłada wiele wysiłku w to, by bohaterowie emitowanych w stacji reality show wykorzystali jak najlepiej swoje "pięć minut" sławy. To niemal tradycja, że uczestnicy programu "Rolnik szuka żony" odwiedzają studia innych produkcji rozrywkowych. Tym razem pojawili się "Jaka to melodia" jako gwiazdy odcinka specjalnego.

W muzycznym starciu wzięli udział: Kamil, Elżbieta oraz Kamila Boś, która z gracją pozowała przed fotoreporterami i zdążyła zrobić sobie również wspólną sesję zdjęciową z prowadzącym - Rafałem Brzozowskim. Czyżby rolniczka miała zadatki na influencerkę? Jej profil na Instagramie jest prywatny, jednak widać, że funkcjonowanie w show-biznesie nie sprawia jej trudności.

Zobacz wideo O co kłócą się Marta i Paweł z "Rolnik szuka żony"?

Kamila z "Rolnik szuka żony" w innym programie TVP. Udana stylizacja?

Kamila Boś dba o to, by zawsze prezentować się nienagannie, dlatego też na plan "Jaka to melodia" dobrała przemyślaną stylizację. Postawiła na garniturowy komplet - marynarkę i świetnie komponującą się z nią spódniczkę mini. Całość zachowana była w dość oryginalnym odcieniu zieleni, a gładki materiał ozdobiono złotymi guzikami. Kolor eleganckiego kostiumu kontrastował z wystającym spod jego górnej części białym topem.

Kamila Boś 'Rolnik szuka żony' KAPiF

Delikatna biżuteria dopełniła cały look i nadała mu klasy. Jedynym elementem stylizacji niepasującym do reszty były czarne, lakierowane szpilki, które w zestawieniu z lekkim materiałem garnituru i jego wiosennym kolorem wydają się zbyt masywne.

A wy jak oceniacie zaprezentowaną przez rolniczkę kreację?

Magdalena Cielecka zasmuciła fanów. To już koniec. "Dziś zamykam drzwiczki"