Podczas posiedzenia Sejmu w sprawie rządowego projektu o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej, poseł Prawa i Sprawiedliwości - Piotr Kaleta uderzył we Władysława Frasyniuka i Barbarę Kurdej-Szatan, którą nazwał aktoreczką. Nazwiązywał oczywiście do jej wpisu na temat Straży Granicznej. Co jeszcze powiedział?

9 screen youtube/KAPIF Otwórz galerię Na Gazeta.pl