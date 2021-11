Więcej modowych inspiracji znajdziesz, odwiedzając stronę główną Gazeta.pl.

Od ponad tygodnia Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto i Salma Hayek promują "House of Gucci". Gwiazdy produkcji zawitały już do Londynu, do Mediolanu, a teraz przyszedł czas na Nowy Jork. Podczas wtorkowej premiery na ściance zachwyciła druga z pań. Wszystkie oczy zwrócone były w kierunku jej ekstrawaganckiej kreacji. Jest to Gucci.

Salma Hayek promuje film o Gucci w kreacji Gucci. Piękne zestawienie kolorystyczne. Pierwszy plan? Wielki dekolt

Salma Hayek doskonale wie, jak zachwycić widzów swoją osobą. Na Instagramie nie wstydzi się prezentować wysportowanego ciała, a kiedy wkracza na czerwony dywan, zawsze zachwyca eleganckimi sukniami. Niedawno na premierze "Eternals" show skradła jej córka. Tym razem to aktorka błyszczała najbardziej w blasku fleszy. Wszystko dzięki projektowi Gucci z welurową górą. Nie dość, że suknia miała wszytą biżuterię ozdobną, nie da się nie spojrzeć na wyeksponowany dekolt gwiazdy.

Salma Hayek Agencja Gazeta

Ciekawym rozwiązaniem jest również wycięcie po lewej stronie dolnej części kreacji. Buty? Niebotycznie wysokie platformy na prostokątnym obcasie.

Dodajmy, że Salma robi wszystko, by nie stracić zainteresowania mediów przy okazji promocji "House of Gucci". Nie da się ukryć, że w centrum zainteresowania jest Lady Gaga, która wciela się w Patrizię Reggiani. Hayek natomiast przyjęła rolę Piny Auriemmy - przyjaciółkę głównej bohaterki, która pomogła jej zaplanować morderstwo Maurizia Gucci.

