Księżniczka Amalia w grudniu skończy 18 lat. Choć jeszcze nie nosiła tiary publicznie, to w biografii, która ukazała się w Holandii w miniony wtorek, ujawniła, że fascynowała się nią, odkąd była małą dziewczynką. Mimo to nie spieszy jej się, aby zostać królową.

Holenderska księżniczka Amalia nie jest gotowa, by zostać królową

Biografia najstarszej córki i spadkobierczyni holenderskiego króla Willema-Alexandra zawiera wcześniej niewidziane zdjęcia i spostrzeżenia księżniczki, która 7 grudnia będzie obchodzić 18. urodziny. Jak podaje portal People, księżniczka wyznała, że nie czuje się gotowa, by zostać królową, dlatego poprosiła matkę, aby to ona sprawowała władzę, gdyby jej ojciec niespodziewanie zmarł. Mało tego, przyszła królowa postanowiła poinstruować ojca, by zmienił tryb życia.

Powiedziałem mojemu ojcu: "Po prostu jedz zdrowo i dużo ćwicz" - można przeczytać w jej biografii.

Tradycją spadkobierców holenderskiego tronu jest publikowanie książek biograficznych z okazji 18. urodzin. Podobne biografie zostały wydane dla ojca Amalii, króla Willema-Alexandra oraz jej babki, byłej monarchini księżniczki Beatrix.

Przypomnijmy, na początku tego roku księżniczka Amalia wysłała list do holenderskiego premiera Marka Rutte'a, informując go o decyzji polegającej na odrzuceniu prawie dwóch milionów dolarów w ramach "kieszonkowego" do czasu objęcia przez nią obowiązków królewskich.