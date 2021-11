Więcej informacji o rodzinach królewskich znajdziesz na Gazeta.pl

REKLAMA

Królowa Letizia jest współczesną ikoną mody. Mimo że należy do rodziny królewskiej, to nie boi się śmiałych rozwiązań. Na wiele jej kreacji nie mogłaby sobie pozwolić chociażby księżna Kate, która zgodnie z etykietą musi zakrywać różne części ciała. Podobnie jest zresztą najnowszą stylizacją monarchini. Letizia znów zachwyciła nie tylko urodą, ale również władczą postawą.

Barbara Kurdej poznała Rafała Szatana, kiedy miał dziewczynę. Mimo to połączyło ich głębokie uczucie

Zobacz wideo Kate również zachwyca swoimi stylizacjami

Królowa Letizia zachwyca urodą i aparycją na spotkaniu z prezydentem Włoch. Księżna Kate nie zdecydowałaby się na tę sukienkę

Król i królowa Hiszpanii gościli w Pałacu Królewskim prezydenta Włoch, Sergia Mattarelli wraz z córką Laurą. Chwilę po 20:30 wszyscy pojawili się w Sali Tronowej, gdzie czekali na nich fotoreporterzy. Największą uwagę zwróciła oczywiście Letizia, która ponownie trafiła w dziesiątkę ze stylizacją.

Letizia zdecydowała się na czarną suknię na ramiączkach, która sięgała aż do ziemi. Materiał przylegał do ciała monarchini, przez co pięknie podkreślił jej wysportowaną figurę. Wystarczy spojrzeć również na ramiona królowej, by przekonać się, że jest bardzo aktywna fizycznie.

Królowa Letizia EastNews

Kramer, Czyż i Kraśko zabrali głos po śmierci Durczoka: Gdybym miał go określić

Żona Filipa VI Burbona miała na głowie tzw. Loop Tiarę, która niegdyś należała do królowej Marii Krystyny. Dobrała do niej ciężki naszyjnik, pasującą bransoletkę oraz parę małych kolczyków. Założyła również otrzymaną 15 listopada szarfę z Orderem Zasługi Republiki Włoskiej. Otrzymuje się go za zasługi w dziedzinie literatury, sztuki, gospodarki, służby publicznej, społecznej, filantropijnej i humanitarnej oraz za długą i rzucającą się w oczy służbę cywilną i wojskową.

Więcej zdjęć królowej Letizii znajdziecie w naszej galerii.